Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyonu: 72 gözaltı, 30 şirkete kayyum
Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz gayrimenkul satışlarıyla sahte yollardan Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 72 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturmada aileleriyle birlikte 1070 kişinin vatandaşlığının iptal sürecinin başladığı, 30 şirkete kayyum atandığı ve 3,5 milyar lirayı aşkın işleme tedbir konulduğu açıklandı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel