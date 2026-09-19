Ankara'nın Yeni Partili Yenimahalle Belediyesine bağlı Yuvaköy Küme Evlerinde yaşayan vatandaşlar, daha önce yaşadıkları çöp sorununun yanı sıra bu kez de yapılmayan yollar sebebiyle isyan etti.

Sabah'tan Umay Sena Sümer Nazrin Malikova'nın haberine göre, vatandaşlar altyapı eksiklikleri ve yolların yapılmaması nedeniyle de uzun süredir mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki vatandaşlar yapılmayan yollar nedeniyle isyan ediyor. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

Yılın her döneminde farklı bir mağduriyet yaşadıklarını belirten vatandaş Uğur Dingin, "Belediyenin kendi işini yapması için illa bir haber olması mı gerekiyor? Vallahi bıktık artık bu belediyeden" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yolun mevcut durumunun özellikle yağışlı havalarda ulaşımı neredeyse imkânsız hale getirdiğini belirten mahalle sakini Uğur Dingiz şöyle konuştu:

"Çamurdan ne servis geliyor ne taksi geliyor. Bizi sürekli geçiştiriyor. Altyapısını yaptılar, asfaltını atmadan bırakıp gittiler. Yağmurlu havalarda daha çok mağduriyet yaşıyoruz. Araçla yoldan giderken zorlanıyoruz. Kuryeler, taksiler, servisler gelmemek için ayak diretiyorlar. Çünkü yol o kadar kötü ki araba patinaj çekiyor ya da çamura battı mı çıkmıyor."