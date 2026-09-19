Dünyaca ünlü lüks markaları İstanbul'da bir araya getiren, Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında hayata geçirilen Florentia Village açıldı. 250 milyon euro yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye'ye 180 milyon euro yabancı kaynak girişi sağlandı. 1.5 yılda tamamlanan projenin ilk fazı, 65 bin metrekare kiralanabilir alanda 190 mağazanın yanı sıra gastronomi ve sosyal yaşam alanlarını bir araya getiriyor.

YENİ BİR EKOSİSTEM Projede 5 yıldızlı bir otel ile 20 bin kişi kapasiteli konser ve etkinlik merkezi de yer alacak. İkinci fazda eklenecek 45 bin metrekarelik alanla Florentia Village'ın toplam 110 bin metrekare kiralanabilir büyüklüğe ulaşması hedefleniyor. Bu ölçekle Florentia Village'ın Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı outlet merkezlerinden biri olacak. Yılda 15 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlaması hedeflenen projenin, 5 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlaması öngörülüyor. Açılış töreninde konuşan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "İtalyan estetiğini Türk misafirperverliğiyle; RDM-Fingen Group'un uluslararası perakende birikimini Kalyon İnşaat'ın mühendislik ve yatırım tecrübesiyle buluşturduk. Misafirlerimizin burada yalnızca alışveriş yapmalarını değil; yaşamalarını, keşfetmelerini, eğlenmelerini, güzel hatıralar biriktirmelerini ve buradan mutlu ayrılmalarını istedik. Florentia Village aynı zamanda Airport City vizyonumuzun ilk adımı; İstanbul Havalimanı çevresinde gelişecek yeni bir ekonomik ve turistik ekosistemin başlangıç noktasıdır" diye konuştu.