"Biz 67-70 yıldır Bayrampaşalıyız. Bu tünel ne gibi bir sıkıntı yaratıyor olabilir? Üstünden otoban geçiyor ve burada her sene mütemadiyen bakım yapılır. En önemlisi de yaşlılarımız buradan geçiyor, bu alan yürüyüş yolunu yaklaşık 1 kilometre kısaltıyordu. Bugüne kadar hiç kimse bu geçitten şikayetçi olmamıştır. İBB ekipleri yarım saatte kapatıp kaçtılar. 'Bu yolu kapattık' yazısı asıldıktan sonra apar topar gelip onu da kaldırdılar. Devletimize güveniyoruz, bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz."

Alt geçidin yaklaşık 67-70 yıldır bölge halkı tarafından kullanıldığını belirten Bayrampaşalı bir başka vatandaş ise geçidin konum itibarıyla mesafeleri ciddi oranda kısalttığına dikkat çekti:

NE YÖNLENDİRME TABELASI VAR NE ALTERNATİF GÜZERGAH

Kapatılan alt geçidin özellikle Sağmalcılar Metro İstasyonundan çıkan ve çevredeki devlet hastanesine gitmek isteyen yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar için kritik bir geçiş noktası olduğu ifade ediliyor. Bölge sakinleri, güzergâh üzerine herhangi bir uyarı levhası veya alternatif yaya yolu işaretçisi konulmaması nedeniyle gün boyu onlarca kişinin kapalı tente ile karşılaşıp geri dönmek zorunda kaldığını ve herkese adres tarifi yaptığını aktardı.

Sürecin takipçisi olan bölge esnafı ve vatandaşlar, alt geçidin üzerinin kapatılması yerine gerekli izolasyon ve tadilat çalışmalarının yapılarak yeniden yaya trafiğine açılmasını talep ederken, İBB'ye isyanını belirtti.