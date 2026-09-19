Hastaneye giden yol kesildi, esnaf siftahsız kaldı: Bayrampaşa'da İBB'ye alt geçit isyanı!
İstanbul Bayrampaşa’da M1A Aksaray-Atatürk Havalimanı Metro Hattı Sağmalcılar İstasyonu yakınında yer alan yaya alt geçidi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından gece yarısı yapılan müdahaleyle tamamen ulaşıma kapatıldı. Uzun süredir su kaçağı ve bakım eksikliği nedeniyle tadilat bekleyen alt geçitte onarım başlatılması yerine girişlerin duvar renginde tente ile örtülmesi bölge sakinlerini ve esnafı çileden çıkardı.
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan ve M1A Aksaray-Atatürk Havalimanı Metro Hattı Sağmalcılar İstasyonundaki yaya alt geçidi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından gece yarısı yapılan bir müdahaleyle ulaşıma kapatıldı.Bayrampaşa'da alt geçit isyanı!
Su kaçağı iddiaları ve bakım eksikliği nedeniyle uzun süredir tadilatı eksiksiz yapıldığı belirtilen alt geçit için onarım çalışması başlatılması yerine girişlerin tamamen kapatılması, hem çevre esnafını hem de hastaneye gitmeye çalışan bölge sakinlerini mağdur etti.
A Haber ekibinin olay yerinde mikrofon uzattığı mahalle sakinleri ve esnaf, kapatma işleminin hiçbir bilgilendirme tabelası konulmadan, gece saatlerinde alelacele yapıldığını belirterek duruma sert tepki gösterdi.
"TADİLAT EMARESİ YOK, DUVAR RENGİ TENTE İLE KAPATIP GİTTİLER"
Bölgedeki esnafın aktardığı bilgilere göre, 18 Eylül gecesi saat 02:30 sıralarında alana gelen İBB ekipleri, alt geçit girişini duvar renginde bir tente ile örterek geçişi tamamen kapattı. Herhangi bir şantiye alanı kurulmadığı veya resmi bir bakım-onarım panosu asılmadığı dikkat çekerken, alanda hiçbir tadilat izinin bulunmaması "Çözüm üretmek yerine üzerini örttüler" eleştirilerine neden oldu.
Kapatma kararına ilişkin kamera kayıtlarının elinde olduğunu ifade eden bir mahalle esnafı yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Gece saat 02:30'da İBB aracı geldi, çalışmayı yaptı ve kapattı. Sonrasında 'Biz yapmadık' diye itiraz ettiler ama elimde kamera kayıtları var. İki gündür ne siftah yapabildik ne de insanlar hastaneye gidebiliyor. Bu yol doğrudan hastaneye çıkan yol. Sabah saat 8'de işe gidecek vatandaş geliyor, hiçbir yönlendirme tabelası yok. Bugün bastonlu yaşlı bir amcamızı gördüm, hastaneden dönmek için yol bulamayıp dönüp durdu. Biz esnafız, siftah yapamadan günü kapatıyoruz, kiralarımızı nasıl ödeyeceğiz?"
"YARIM SAATTE YAPIP KAÇTILAR, HASTANE VE METRO YOLU KESİLDİ"
Alt geçidin yaklaşık 67-70 yıldır bölge halkı tarafından kullanıldığını belirten Bayrampaşalı bir başka vatandaş ise geçidin konum itibarıyla mesafeleri ciddi oranda kısalttığına dikkat çekti:
"Biz 67-70 yıldır Bayrampaşalıyız. Bu tünel ne gibi bir sıkıntı yaratıyor olabilir? Üstünden otoban geçiyor ve burada her sene mütemadiyen bakım yapılır. En önemlisi de yaşlılarımız buradan geçiyor, bu alan yürüyüş yolunu yaklaşık 1 kilometre kısaltıyordu. Bugüne kadar hiç kimse bu geçitten şikayetçi olmamıştır. İBB ekipleri yarım saatte kapatıp kaçtılar. 'Bu yolu kapattık' yazısı asıldıktan sonra apar topar gelip onu da kaldırdılar. Devletimize güveniyoruz, bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz."
NE YÖNLENDİRME TABELASI VAR NE ALTERNATİF GÜZERGAH
Kapatılan alt geçidin özellikle Sağmalcılar Metro İstasyonundan çıkan ve çevredeki devlet hastanesine gitmek isteyen yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar için kritik bir geçiş noktası olduğu ifade ediliyor. Bölge sakinleri, güzergâh üzerine herhangi bir uyarı levhası veya alternatif yaya yolu işaretçisi konulmaması nedeniyle gün boyu onlarca kişinin kapalı tente ile karşılaşıp geri dönmek zorunda kaldığını ve herkese adres tarifi yaptığını aktardı.
Sürecin takipçisi olan bölge esnafı ve vatandaşlar, alt geçidin üzerinin kapatılması yerine gerekli izolasyon ve tadilat çalışmalarının yapılarak yeniden yaya trafiğine açılmasını talep ederken, İBB'ye isyanını belirtti.