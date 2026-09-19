İzmir kıyılarında yasa dışı geçiş için yola çıkan göçmenler, güvenlik güçlerinin radarına takıldı.

DENİZDE HAREKETLİ TAKİP

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 15 Eylül'de saat 04.40 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511) deniz üzerinde hareket halinde lastik bot tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-24) lastik botu durdurdu. İçerisinde 2'si çocuk 12 Somali, 6 Irak, 4 Kamerun, 2 Sudan, 2 Sierra Leone, 2 Mali, 1 Etiyopya, 1 Senegal, 1 İran uyruklu toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı bölgede 18 Eylül günü saat 05.10 sıralarında yine DENİZ-3511 tarafından hareket halindeki lastik bot saptandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) ile Sahil Güvenlik Botu (KB-24) hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

İzmir’in Seferihisar, Urla ve Foça ilçelerinde 15-18 Eylül tarihlerinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince denizden ve karadan kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)