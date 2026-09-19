İzmir açıklarında peş peşe operasyon: 104 düzensiz göçmen yakalandı
Ege Denizi kıyılarında hareketliliği tespit eden güvenlik güçleri karada ve denizde eş zamanlı operasyonlar başlattı. Farklı uyruklara mensup 104 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İzmir’in Seferihisar, Urla ve Foça ilçelerinde Sahil Güvenlik ile jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 104 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir kıyılarında yasa dışı geçiş için yola çıkan göçmenler, güvenlik güçlerinin radarına takıldı.
DENİZDE HAREKETLİ TAKİP
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 15 Eylül'de saat 04.40 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511) deniz üzerinde hareket halinde lastik bot tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-24) lastik botu durdurdu. İçerisinde 2'si çocuk 12 Somali, 6 Irak, 4 Kamerun, 2 Sudan, 2 Sierra Leone, 2 Mali, 1 Etiyopya, 1 Senegal, 1 İran uyruklu toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Aynı bölgede 18 Eylül günü saat 05.10 sıralarında yine DENİZ-3511 tarafından hareket halindeki lastik bot saptandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) ile Sahil Güvenlik Botu (KB-24) hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 33 düzensiz göçmeni yakaladı.
KARADA MÜŞTEREK OPERASYONLAR
Denizdeki hareketliliğin yanı sıra karada yürütülen çalışmalar hız kazandı. 18 Eylül 2026 günü saat 05.30 sıralarında Urla ilçesi Önen Koyu mevkiinde düzensiz göçmen grubu olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.
Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonla karada 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Gece saat 23.30 sıralarında Foça ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-103) karada yeni göçmen grubu tespit etti. Bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Foça/Koldestim) ile Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Müşterek yürütülen çalışmada 17 düzensiz göçmen daha kıskıvrak yakalandı.
İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER
18 Eylül 2026 tarihindeki operasyonlarda yakalanan toplam 73 düzensiz göçmenin 20'sinin Yemen, 11'inin Etiyopya, 11'inin Sudan, 10'unun Çad, 7'sinin Kamerun, 7'sinin Kongo, 3'ünün Filistin, 2'sinin Angola, 1'inin Suriye ve 1'inin Senegal uyruklu olduğu belirlendi.
Farklı tarihlerde yakalanan toplam 104 göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.