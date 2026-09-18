Galatasaraylı Lucas Torreira'ya otel çıkışında saldıran Yusuf Y. hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, sanığa "tehdit" suçundan 6 ay hapis, "basit yaralama" suçundan ise 10 bin lira adli para cezası verdi. Mahkeme ayrıca iki suç yönünden de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

TORREIRA'YA YAKLAŞIP YUMRUK ATTI

Olay, 12 Mayıs 2026'da İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı.Lucas Torreira, otel çıkışında bir kişinin fotoğraf çektirme talebini geri çevirmedi. Bu sırada yanına yaklaşan Yusuf Y., futbolcuya aniden yumruk attı. Saldırgan, olayın ardından taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT ETTİ

Saldırganın olay sonrası yaptığı paylaşımlar da dava dosyasına girdi.

Yusuf Y.'nin sosyal medya hesabından Torreira'yı hedef alan, "Torreira yaptıkların yanına kâr kalır sanmasın. İntikam günü gelecek" ifadelerini kullandığı belirtildi.

MAHKEMEDEN CEZA KARARI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme, Yusuf Y.'yi zincirleme şekilde "tehdit" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca "basit yaralama" suçundan 10 bin lira adli para cezası verildi.

Mahkeme, her iki suç yönünden de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.