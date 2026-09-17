Mahkeme başkanı, dosyaya giren evrakı okuduktan sonra celse arasında dinlenemeyen tanık P.E.'nin dinlenmesinden vazgeçildiğini bildirdi. Tanıklardan Ö.G. hakkında ise zorla getirme kara rı çıkarıldığı belirtildi. Söz alan sanık Ömer Faruk Özbay, tanık Ö.G. ile sadece ticari ilişkisi bulunduğunu, kendisiyle özel bir irtibatının olmadığını öne sürdü.

FETÖ/PDY'nin " Maydonoz Döner " yapılanmasına ilişkin, aralarında Ömer Faruk Özbay'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması tale bini reddederek, dinlenemeyen tanığın zorla getirilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı 5 Ocak 2027 tarihine erteledi. Sanıklar hakkında 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Özbay ve diğer sanıklar, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini talep etti. Cumhuriyet savcısı, eksik hususların tamamlanmasını ve adli kontrol hükümlerinin devamını istedi.

Mahkeme, sanıkların adli kontrol taleplerini reddederek duruşmayı 5 Ocak 2027'ye erteledi.

İDDİANAMEDEN

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, ülke içerisinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmaya çalıştığı, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve bu kapsamda yeni örgütsel faaliyetlere başladığı anlatılıyor.

FETÖ'nün örgüt mensuplarının finansmanı için yeni yöntemler aradığı belirtilen iddianamede, Somca Gıda AŞ'ye bağlı Maydonoz Döner isimli işletmenin, Türkiye genelindeki şubeleri vasıtasıyla örgütün güncel yapılanması faaliyetleri kapsamında örgüte finansman sağladığı, örgüt üyelerine de iş imkanı oluşturarak maddi destek verdiği tespitine yer veriliyor.

İddianamede, firmanın Ankara'daki şubelerinde örgüt mensuplarını istihdam etmek için yüklü miktarda "himmet" toplandığı anlatılarak, bu şubelerin resmi sahibinin ya da ortağının örgüt üyeliğine dair suç kaydı bulunmadığı ancak bu kişilerin yakınlarının örgüt üyeliğinden suç kaydı olduğu ve şubelere gayriresmi olarak ortak oldukları belirtiliyor.

Sanıkların terör örgütünün hedefleri doğrultusunda örgüte fon sağladığı aktarılan iddianamede, 9 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25'er yıla kadar hapis talep ediliyor.