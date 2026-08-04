Lucas Torreira'ya yumrukla saldırmıştı: İstenen ceza belli oldu

Beşiktaş'ta otel önünde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yönelik yumruklu saldırıda bulunan müşteki şüpheli Yusuf Yıldırım hakkında "basit yaralama" ve "zincirleme şekilde tehdit" suçlarından toplamda 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Müşteki Torreira'nın, saldırının ardından kendisini korumaya çalıştığı, bu sırada şoförü Eray Saylan ile arkadaşı D.C'nin araya girerek tarafları ayırdığı, şüphelinin ise taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı aktarılan iddianamede, Torreira'nın şüpheliye herhangi bir fiziki müdahalede bulunmadığını belirterek şikayetçi olduğu ve bu kapsamda soruşturma yürütüldüğü anlatıldı.

İddianamede, Torreira'nın ifadesinde tenis oynadıktan sonra arkadaşlarıyla otelden çıktığını, bir kişiyle fotoğraf çektirdiği sırada yanına yaklaşan ve kendisiyle de fotoğraf çektirmek istediğini düşündüğü şüphelinin, aniden başının sol tarafına yumruk attığını anlattığı kaydedildi.

"TORREİRA'YA KARŞI NEFRET DUYMAYA BAŞLADIM"

İddianamede, müşteki şüpheli Yusuf Yıldırım'ın da ifadesine de yer verildi. Şüpheli Yıldırım, fotoğrafçı olduğunu belirttiği İ.B'ye platonik duygular beslediğini, İ.B'nin kendisi hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararının bulunduğunu ve yaklaşık bir yıl önce İ.B. ile Torreira'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları görmesinin ardından futbolcuya karşı nefret duymaya başladığını ifade ettiği kaydedildi.

Şüpheli, kendisine ait olduğunu söylediği sosyal medya hesabından Torreira hakkında paylaşımlar yaptığını da kabul etti.

Yıldırım, olay günü Torreira'nın sosyal medya paylaşımlarından otelin bulunduğu yeri öğrendiğini, bunun üzerine taksiyle otele giderek Torreira'yı görür görmez yüzüne bir kez yumruk attığını ifade etti.

Ardından Torreira'nın yanındaki kişilerin kendisini darbettiğini, taksiye binerek uzaklaşmaya çalışırken de saldırının sürdüğünü, polislerin olay yerine gelmesiyle darp eyleminin sona erdiğini iddia eden Yıldırım, Torreira'nın şoförü Eray Saylan'ın kendisini tehdit ettiğini, futbolcunun yanındaki D.C'nin ise İspanyolca ifadeler kullandığını öne sürdü.