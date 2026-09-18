İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi'yi gözaltına aldı.

Ekiplerin operasyon kapsamında bazı kişilerin ikametlerinde de arama yaptığı öğrenildi.

2 YILLIK İŞLEM YASAĞI VE LİSANS İPTALİ



SPK, Tera Portföy bünyesinde toplam yaklaşık 9,2 milyar dolarlık büyüklüğe sahip dört fonda görev yapan İbrahim Bekçi hakkında 2 yıllık işlem yasağı uygulanmasına ve lisansının iptal edilmesine karar verdi.