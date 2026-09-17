Karadeniz gazında yeni dönem! Bakan Bayraktar açıkladı: Osman Gazi ile 8 milyon haneye yerli doğal gaz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nda yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, platformda yıl sonu itibarıyla ilk gazın yakılacağını belirterek Sakarya Gaz Sahası’nda 2. Faz’ın tamamlanacağını, böylece toplam 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli üretimle karşılanacağını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda bulunan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bayraktar, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun ekim ayının sonlarına doğru Karadeniz'de 20 yıl boyunca üretim yapacağı noktaya gönderileceğini belirtti. Platformdaki çalışmaların son aşamaya geldiğini aktaran Bayraktar, yıl sonu itibarıyla ilk gazın yakılacağını ve Sakarya Gaz Sahası'nda 2. Faz'ın tamamlanacağını söyledi.
OSMAN GAZİ İÇİN SON AŞAMAYA GELİNDİ
Filyos Limanı'nı ziyaret eden Bakan Bayraktar'ı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Cem Erdem ve TP-OTC Genel Müdürü Uğur Karakaş ile ilgililer karşıladı.
Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, platformda çok yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Bayraktar, yaklaşık 7 bin kişinin bölgede çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:
"Yaklaşık 7 bin kişi şu anda burada çalışıyor. Diyebilirim ki şu anda Türkiye'nin en büyük şantiyesi burası. Burada, Yüzer Üretim Platformu diyoruz ama esas itibarıyla adeta sanayi tesisi yapıyoruz. Bu sanayi tesisinin 21 ayrı fabrikası var kendi içerisinde. 29 Mayıs 2025'te Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Boğaz'dan bu platformu buraya uğurlamıştık ve burada reaktivasyon sürecini tamamlamaya başlamıştık. İşte onun artık son aşamasına geldik. Önümüzde bir aylık bir süre var. İnşallah bunu tamamladıktan sonra Karadeniz'de görev yapacağı noktaya göndereceğiz. Bu yıl sonu itibarıyla yakma kulesinde ilk gazı inşallah yakacağız. Böylelikle Karadeniz'deki 2. Faz'ı Sakarya Gaz Sahası'nda tamamlamış olacağız."
8 MİLYON HANENİN DOĞAL GAZI YERLİ ÜRETİMDEN
Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz kapsamında yaklaşık 4 milyon evin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak üretimin kara tesisleri vasıtasıyla gerçekleştirildiğini ve bu üretimin sürdüğünü anlattı.
2. Faz ile birlikte Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nda günlük 10 milyon metreküp daha üretim yapılacağını belirten Bayraktar, bunun yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacına karşılık geleceğini söyledi.
Bayraktar, şöyle konuştu:
"2. Faz'da 10 milyon metreküp daha, yani 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız."
"ÜRETİM 4 KATINA ÇIKACAK"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, dünyada büyük bir enerji krizi yaşandığını belirterek doğal gaz ve petrolde yaşanan gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin kendi üretimini artırmasının önemine dikkat çekti.
Bayraktar, enerji arz güvenliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bugün arz güvenliği noktasında dünya birçok sıkıntıyla karşı karşıya. Ülkemizi bu ateş çemberinden açıkçası korumaya gayret ediyoruz. Bugüne kadar hamdolsun herhangi arıza, sıkıntı yaşamadık. Yaza girerken daha doğal gaz depolarımızı dolu hale getirdik ve kışa hazır durumdayız. Bir taraftan da dünyada finansal etkiler, yani doğal gaz ve petrol fiyatları çok ciddi şekilde artmış durumda. Bununla alakalı da bu tesisin devreye girmesi şöyle ifade edebilirim, her gün üreteceği gaz, yaklaşık 10 milyon dolarlık bugünkü gaz fiyatlarıyla bir mali büyüklüğe tekabül ediyor. Yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize katkısı olacak yüzer üretim platformunun. Dolayısıyla bu anlamda da ülkemizin ekonomisi için de çok önemli tesisi hayata geçireceğiz."
Bayraktar, 2028'de Osman Gazi'nin kardeş platformunun geleceğini ve üretimin 4 katına çıkacağını da söyledi. Bu kapsamda çalışmaların sürdüğünü belirtti.
642 KİLOMETRE ELEKTRİK KABLOSU BULUNUYOR
Platformdaki teknik çalışmalara ilişkin bilgi veren Bayraktar, tesiste günde yaklaşık 6 kilometre kablolama yapıldığını söyledi.
Tesiste toplam 642 kilometre elektrik kablosu bulunduğunu belirten Bayraktar, yaklaşık 30 kilometre borulama işlemi yapılacağını ifade etti.
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN ALTERNATİFLİ PLANLAMA
Modern tarihin en büyük enerji krizlerinden birinin yaşandığına dikkat çeken Bayraktar, söz konusu krizin petrol, doğal gaz ve enerji piyasalarını hem arz hem de finansal açıdan etkilediğini söyledi.
Türkiye'nin enerji arzında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için hazırlık yaptıklarını belirten Bayraktar, yaklaşık 32-33 milyon aracın günlük akaryakıt ihtiyacının karşılanması gerektiğini ifade etti.
Bayraktar, kış aylarında yaklaşık 22 milyon hanenin doğal gaza, 42 milyon abonenin ise elektriğe ihtiyaç duyduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Hamdolsun planlamalarımızı birkaç alternatifle yapıyoruz. Yani bir ülkeden herhangi arz kesintisine uğrarsak, doğal gazımız kesilirse onun alternatifi ne olabilir, bütün bu çalışmaları yapmış durumdayız."
KARADENİZ'DE ENERJİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Karadeniz'in enerji rotaları açısından önemine işaret eden Bayraktar, bölgeden geçen doğal gaz boru hatlarının güvenliğine dikkat çekti.
Bayraktar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle Karadeniz'de Rusya'dan gelen doğal gaz boru hatlarının güvenliği, 'Mavi Akım' ve 'Türk Akım' çok önem arz ediyor. Birkaç gün önce yapılan Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarının hedef haline gelmemesini telkin ve tavsiye eden, inşallah bu noktada bir mutabakat sağlanmış olur. Bunu çok önemli buluyoruz. Bunun yanı sıra Karadeniz'de çalışan gemilerimiz için tehdit olabilecek mayınların veya insansız deniz araçlarıyla alakalı tedbirlerimizi hem Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız hem de Sahil Güvenlik Komutanlığımızla almaya gayret ediyoruz ama çok riskli ve dikkatli çalışmamız gereken dönemde olduğumuzun da farkındayız."
Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun tamamlanmasının ardından Karadeniz'de görev yapacağı noktaya gönderileceğini ve burada üretime başlanacağını belirtti.