



"ÜRETİM 4 KATINA ÇIKACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, dünyada büyük bir enerji krizi yaşandığını belirterek doğal gaz ve petrolde yaşanan gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin kendi üretimini artırmasının önemine dikkat çekti.

Bayraktar, enerji arz güvenliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün arz güvenliği noktasında dünya birçok sıkıntıyla karşı karşıya. Ülkemizi bu ateş çemberinden açıkçası korumaya gayret ediyoruz. Bugüne kadar hamdolsun herhangi arıza, sıkıntı yaşamadık. Yaza girerken daha doğal gaz depolarımızı dolu hale getirdik ve kışa hazır durumdayız. Bir taraftan da dünyada finansal etkiler, yani doğal gaz ve petrol fiyatları çok ciddi şekilde artmış durumda. Bununla alakalı da bu tesisin devreye girmesi şöyle ifade edebilirim, her gün üreteceği gaz, yaklaşık 10 milyon dolarlık bugünkü gaz fiyatlarıyla bir mali büyüklüğe tekabül ediyor. Yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize katkısı olacak yüzer üretim platformunun. Dolayısıyla bu anlamda da ülkemizin ekonomisi için de çok önemli tesisi hayata geçireceğiz."