Başkent heyeti Külliye'de: Başkan Erdoğan Vali Canbolat'ı kabul etti
Başkan Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı kabulde, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz hazır bulundu.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz da yer aldı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel