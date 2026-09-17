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Başkent heyeti Külliye'de: Başkan Erdoğan Vali Canbolat'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı kabulde, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz hazır bulundu.

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Başkent heyeti Külliye'de: Başkan Erdoğan Vali Canbolat'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, Ankara Valisi Canbolat'ı kabul etti (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)Başkan Erdoğan, Ankara Valisi Canbolat'ı kabul etti (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Kabulde, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz da yer aldı.

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Başkent heyeti Külliye'de: Başkan Erdoğan Vali Canbolat'ı kabul etti-2 Başkent heyeti Külliye'de: Başkan Erdoğan Vali Canbolat'ı kabul etti-3 Başkent heyeti Külliye'de: Başkan Erdoğan Vali Canbolat'ı kabul etti-4
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