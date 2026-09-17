Sermaye piyasası soruşturmalarında 20 şüpheli tutuklandı! 246 hesaba erişim engeli
Sermaye Piyasası Kurulu, adli makamların tespit ve talepleri sonrası fon ve pay piyasasındaki manipülatif işlem iddiaları için suç duyurusunda bulundu. 51 şüpheliye yurt dışı yasağı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmaların son durumunu paylaştı. Ayrı iki dosyada 4 ve 16 şüphelinin tutuklandığını, toplam tutuklu sayısının 20'ye ulaştığını bildirdi. Gürlek, "Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır" mesajını verdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirildiği iddia edilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında açıklama yaptı.
Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemleri yakından takip ettiğini belirterek, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazıldığını bildirdi.
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından geçtiğimiz ay yeni bir başvuru da yapıldı.
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SPK'DAN SUÇ DUYURUSU
Adli makamların tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemelerin ardından SPK tarafından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında, bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında, aralarında fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Malvarlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla ilgili hesaplar ile tüm malvarlığı değerleri hakkında da tedbir kararları alındı.
246 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan ayrı bir soruşturmada ise yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 246 sosyal medya hesabı mercek altına alındı.
İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği, söz konusu hesaplar hakkında erişimin engellenmesine karar verdi. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildi.
AYRI SORUŞTURMADA 16 TUTUKLAMA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka soruşturma kapsamında da sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirtilen hesapların sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre bu soruşturmada 16 şüpheli tutuklandı. Böylece Gürlek'in açıkladığı iki ayrı soruşturmadaki tutuklu sayısı 20'ye ulaştı.
41 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME
Bakan Gürlek, sermaye piyasalarındaki suç şüphelerinin adli makamlar tarafından titizlikle takip edildiğini vurguladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında yaşanan olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine yürüttüğü bir başka soruşturmanın sonucunda ise 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği açıklandı.
"HİÇ KİMSEYE GÖZ YUMULMAYACAK"
Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşların birikimlerini hedef alan ve yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlamaya çalışan kişi ve yapılara karşı adli işlemlerin sürdüğünü belirten Gürlek, süreçlerde dürüst ve iyi niyetli yatırımcıların haklarının korunmasına ve piyasanın sağlıklı işleyişine azami hassasiyet gösterildiğini ifade etti.
Gürlek, vatandaşların emeğini ve birikimlerini hedef alanlara karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, piyasaları manipüle edenler, yatırımcıları yanıltanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını vurguladı.
DÜN 48 ŞÜPHELİ HAKKINDA TEDBİR KARARI VERİLMİŞTİ
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız tutuklanırken, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında gerçekleştirdiği incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda da bazı kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
HANGİ PİYASADA İŞLEM GERÇEKLEŞTİRDİLER?
Bu kapsamda, Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 27 kişi, 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arasındaki işlemler nedeniyle 12 kişi hakkında tedbir uygulandı.
Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 8 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 4 kişi, Destek Faktoring pay piyasasında ise 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 tarihleri arasındaki işlemler nedeniyle 1 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.
İSİM LİSTESİ TAKVİM'DE
Mükerrer isimlerin çıkarılmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı uygulanan 48 farklı kişinin isimleri şöyle:
- Ahmet Özcan
- Ali Rıza İncekara
- Alper Öztürk
- Ayşe Seher Aydın
- Berkan Gülen
- Bülent Uygun
- Büşra Alçelik
- Celal Yarız
- Emre Tezmen
- Enes Furkan Çetinkaya
- Enes Yazıcı
- Enver Çevik
- Erdin Özel
- Erkan Kilimci
- Feryal Köker
- Furkan Baki
- Gözde Hacıoğlu
- Haldün Saffet İnal
- Halil İbrahim Ege
- İbrahim Bekci
- İlhan Aygün
- İsmail Ege
- Kemal Akkaya
- Lütfi Çetinel
- Mehmet Erbey
- Mehmet Salih Turhan
- Mehmet Yıldırım
- Muhammed Yarız
- Murat Keçeci
- Müjdat Ede
- Mustafa Bor
- Nilgül Sarıçalı
- Oğuzhan Özerkaya
- Onur Göğebakan
- Orçun Berkay Kaya
- Ömer Bedir Çetinel
- Ramazan Erbey
- Sabahattin Reha Şen
- Salih Can Bülbül
- Samet Çetinel
- Selçuk Kahya
- Serdar Turhan
- Serhat Güven
- Sezai Bekgöz
- Sezer Gümüş
- Şerifegül Yıldırım
- Uğur Akkafa
- Yunus Emre Yıldırım
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemler ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmaların çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
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