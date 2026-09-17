4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Soruşturma kapsamında, aralarında fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Malvarlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla ilgili hesaplar ile tüm malvarlığı değerleri hakkında da tedbir kararları alındı.

Adli makamların tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemelerin ardından SPK tarafından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında, bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından geçtiğimiz ay yeni bir başvuru da yapıldı.

Bakan Gürlek'in paylaşımı (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

246 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan ayrı bir soruşturmada ise yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 246 sosyal medya hesabı mercek altına alındı.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği, söz konusu hesaplar hakkında erişimin engellenmesine karar verdi. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildi.

AYRI SORUŞTURMADA 16 TUTUKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka soruşturma kapsamında da sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirtilen hesapların sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre bu soruşturmada 16 şüpheli tutuklandı. Böylece Gürlek'in açıkladığı iki ayrı soruşturmadaki tutuklu sayısı 20'ye ulaştı.

41 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

Bakan Gürlek, sermaye piyasalarındaki suç şüphelerinin adli makamlar tarafından titizlikle takip edildiğini vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında yaşanan olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine yürüttüğü bir başka soruşturmanın sonucunda ise 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği açıklandı.

"HİÇ KİMSEYE GÖZ YUMULMAYACAK"

Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşların birikimlerini hedef alan ve yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlamaya çalışan kişi ve yapılara karşı adli işlemlerin sürdüğünü belirten Gürlek, süreçlerde dürüst ve iyi niyetli yatırımcıların haklarının korunmasına ve piyasanın sağlıklı işleyişine azami hassasiyet gösterildiğini ifade etti.

Gürlek, vatandaşların emeğini ve birikimlerini hedef alanlara karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, piyasaları manipüle edenler, yatırımcıları yanıltanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını vurguladı.

DÜN 48 ŞÜPHELİ HAKKINDA TEDBİR KARARI VERİLMİŞTİ



Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız tutuklanırken, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında gerçekleştirdiği incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda da bazı kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.