CANLI YAYIN
Geri

Evlenecek çiftlere İBB'den "tuzlu" menü! Zam kabul edildi: En düşük tabak ne kadar oldu?

İBB Meclisi’nde, belediyenin işlettiği düğün ve davet salonlarına ilişkin 2027 yılı ücret tarifesi görüşüldü. Yeni tarifeyle salonlardaki menü fiyatlarına yüzde 2 ila yüzde 31 arasında zam yapılması kabul edildi. Düzenleme kapsamında yeni fiyatların 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Evlenecek çiftlere İBB'den "tuzlu" menü! Zam kabul edildi: En düşük tabak ne kadar oldu?

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergelerinin verilmesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilen Mecliste, İBB İşletmeler Şube Müdürlüğünün düğün ve davet salonlarına ilişkin "2027 Yılı Ücret Tarifesi" teklifi görüşüldü.

İBB’nin düğün ve davet salonlarında yeni ücret tarifesi belli oldu. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)İBB’nin düğün ve davet salonlarında yeni ücret tarifesi belli oldu. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Bu kapsamda İBB'nin işlettiği düğün ve davet salonlarında menülerin adet fiyatlarında zam yapılması talep edildi.

Buket Menü
Eski fiyat: 400 lira
Zam oranı: yüzde 31
Yeni fiyat: 525 lira
Nilüfer Menü
Eski fiyat: 450 lira
Zam oranı: yüzde 22
Yeni fiyat: 550 lira
Zeytinyağlı Tabağı
Eski fiyat: 150 lira
Zam oranı: yüzde 17
Yeni fiyat: 175 lira

Menü fiyatlarında yüzde 2 ila yüzde 31 arasında zam yapılması kabul edildi.Menü fiyatlarında yüzde 2 ila yüzde 31 arasında zam yapılması kabul edildi.

Erguvan Menü
Hafta içi: 750 lira → yüzde 7 zam → 800 lira
Hafta sonu: 900 lira → yüzde 6 zam → 950 lira
Mimoza Menü
Hafta içi: 900 lira → yüzde 6 zam → 950 lira
Hafta sonu: 1050 lira → yüzde 5 zam → 1100 lira
Kardelen Menü
Hafta içi: 900 lira → yüzde 11 zam → 1000 lira
Hafta sonu: 1050 lira → yüzde 10 zam → 1150 lira
Açelya Menü
Hafta içi: 1050 lira → yüzde 5 zam → 1100 lira
Hafta sonu: 1200 lira → yüzde 4 zam → 1250 lira
Lale Menü
Hafta içi: 1125 lira → yüzde 11 zam → 1250 lira
Hafta sonu: 1275 lira → yüzde 10 zam → 1400 lira
Elit Menü
Hafta içi: 2 bin 100 lira → yüzde 2 zam → 2 bin 150 lira
Hafta sonu: 2 bin 400 lira → yüzde 2 zam → 2 bin 450 lira

Düğün, davet ve organizasyon salonlarında indirim uygulanmadığı belirtilen teklifte, yeni tarifenin 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacağı kaydedildi. Mecliste yapılan oylamada, düğün ve davet salonlarına ilişkin ücret tarifesi kabul edildi.

Sermaye piyasası soruşturmasında yeni gelişme: 48 kişiye yurt dışı yasağı getirildi
SONRAKİ HABER

48 kişiye yurt dışı çıkış yasağı

 CHP'li belediyenin hizmet anlayışı sınıfta kaldı: Fethiye'de trajikomik görüntüler!
ÖNCEKİ HABER

Esnaf kan ağlıyor, CHP'li belediye izliyor
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler