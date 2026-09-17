Evlenecek çiftlere İBB'den "tuzlu" menü! Zam kabul edildi: En düşük tabak ne kadar oldu?
İBB Meclisi’nde, belediyenin işlettiği düğün ve davet salonlarına ilişkin 2027 yılı ücret tarifesi görüşüldü. Yeni tarifeyle salonlardaki menü fiyatlarına yüzde 2 ila yüzde 31 arasında zam yapılması kabul edildi. Düzenleme kapsamında yeni fiyatların 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.
İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Soru önergelerinin verilmesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilen Mecliste, İBB İşletmeler Şube Müdürlüğünün düğün ve davet salonlarına ilişkin "2027 Yılı Ücret Tarifesi" teklifi görüşüldü.
Bu kapsamda İBB'nin işlettiği düğün ve davet salonlarında menülerin adet fiyatlarında zam yapılması talep edildi.
Düğün, davet ve organizasyon salonlarında indirim uygulanmadığı belirtilen teklifte, yeni tarifenin 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacağı kaydedildi. Mecliste yapılan oylamada, düğün ve davet salonlarına ilişkin ücret tarifesi kabul edildi.
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