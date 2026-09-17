Bu kapsamda İBB'nin işlettiği düğün ve davet salonlarında menülerin adet fiyatlarında zam yapılması talep edildi.

İBB’nin düğün ve davet salonlarında yeni ücret tarifesi belli oldu. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Menü fiyatlarında yüzde 2 ila yüzde 31 arasında zam yapılması kabul edildi.

Erguvan Menü Hafta içi: 750 lira → yüzde 7 zam → 800 lira Hafta sonu: 900 lira → yüzde 6 zam → 950 lira Mimoza Menü Hafta içi: 900 lira → yüzde 6 zam → 950 lira Hafta sonu: 1050 lira → yüzde 5 zam → 1100 lira Kardelen Menü Hafta içi: 900 lira → yüzde 11 zam → 1000 lira Hafta sonu: 1050 lira → yüzde 10 zam → 1150 lira Açelya Menü Hafta içi: 1050 lira → yüzde 5 zam → 1100 lira Hafta sonu: 1200 lira → yüzde 4 zam → 1250 lira

Lale Menü Hafta içi: 1125 lira → yüzde 11 zam → 1250 lira Hafta sonu: 1275 lira → yüzde 10 zam → 1400 lira Elit Menü Hafta içi: 2 bin 100 lira → yüzde 2 zam → 2 bin 150 lira Hafta sonu: 2 bin 400 lira → yüzde 2 zam → 2 bin 450 lira

Düğün, davet ve organizasyon salonlarında indirim uygulanmadığı belirtilen teklifte, yeni tarifenin 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacağı kaydedildi. Mecliste yapılan oylamada, düğün ve davet salonlarına ilişkin ücret tarifesi kabul edildi.