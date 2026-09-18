Emniyet teşkilatı ve bakanlıklara yeni atamalar: Kararlar yürürlüğe girdi

Kırıkkale'de görevi başında otomobil çarpan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya şehit oldu

Ünlülere yönelik dev operasyon! Aras Bulut İynemli, Sefo ve Hasan Şaş dahil 15 kişi gözaltında!