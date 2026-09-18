Akın Gürlek'ten fon ve manipülasyon açıklaması! Tasfiye işlemleri 10 iş günü içinde tamamlanacak
Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği fon ve borsa manipülasyonu soruşturmasına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında 16 kişinin tutuklandığını belirten Gürlek, sürecin yatırımcıları tedirgin etmeyeceğini ve yatırımcı haklarının gözetileceğini vurguladı. Kriz sonrası 131 fon için devreye sokulan tasfiye formülünün detaylarını paylaşan Gürlek, işlemlerin 10 iş günü içinde tamamlanacağını ve varlıkların tek seferde satılmayacağını açıkladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel