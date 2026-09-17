Bayraktar, artan elektrik talebi, kentleşme, büyüyen üretim kapasitesi ve enerji dönüşümünün güçlü bir şebeke ihtiyacını artırdığını ifade etti.

Türkiye'nin elektrik iletim şebekesinde son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten Bayraktar, "Son 20 yılda Türkiye'yi elektrik ağlarıyla ördük. İletim hattı uzunluğumuz yüzde 80 artışla 77 bin kilometreye yükseldi." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , Türkiye'nin elektrik altyapısında yeni yatırım döneminin başlayacağını açıkladı. Bayraktar, 2035 yılına kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığını söyledi.

Toplam trafo gücünün de yüzde 226 artarak 236 bin 913 megavolt-amper seviyesine ulaştığını belirten Bayraktar, elektrik altyapısındaki kapasitenin önemli ölçüde artırıldığını söyledi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) altyapısındaki büyümeye dikkat çeken Bayraktar, iletim trafo merkezi sayısının 512'den 824'e, iletim trafosu sayısının ise 1.096'dan 2 bin 215'e yükseldiğini açıkladı.

YENİ NESİL ENERJİ AĞI

Yapay zekâ, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve artan klima kullanımının elektrik talebini yükselttiğini belirten Bayraktar, enerji sisteminin bu değişime uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

Güneş ve rüzgâr enerjisindeki hızlı büyümeye dikkat çeken Bayraktar, yeni üretim tesislerinin sisteme dahil edilmesi için daha esnek ve modern bir elektrik şebekesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Yeni enerji mimarimizle birlikte daha dirençli, esnek ve modern bir şebekeyi oluşturma gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

120 GİGAVATLIK HEDEF

Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, 2035 Yol Haritası kapsamında rüzgâr ve güneşte 120 gigavat kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bu hedef için üretim tarafında yaklaşık 80 milyar dolarlık, iletim altyapısında ise 28 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirten Bayraktar, enerji dönüşümünün hızlanacağını söyledi.