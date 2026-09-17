İçişleri Bakanlığının daha önce 48 ilde "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik düzenlediği operasyonlarda, yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları tespit edilmişti.

Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 82 şüpheliden 67'si tutuklandı. 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ankara’daki operasyon kapsamında gözaltına alınan 82 şüpheliden 67’si cezaevine gönderildi. (Fotoğraflar: AA)

SOSYAL MEDYAYI SUÇUN VİTRİNİNE ÇEVİRDİLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu öven, tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları ve örgüt propagandasına yöneldikleri belirlenmişti. Ayrıca suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya platformlarına taşıdıkları, bu mecralar üzerinden örgütsel faaliyetlerini duyurmayı ve yeni eleman kazanmayı hedefledikleri tespit edilmişti.

Operasyonun ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz!" ifadelerini kullanmıştı. Çiftçi, "Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz." Mesajı vermişti.

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