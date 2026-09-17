Yargı süreçlerine menfaat karşılığı müdahale etmişler! Kirli çark deşifre edildi: 2'si avukat 5 gözaltı!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki adliyelerde 2022-2024 yılları arasında yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığı müdahale eden M.Ş. liderliğindeki şebekeye operasyon düzenledi. 2'si avukat 5 kişi gözaltına alınırken, dosyada adı geçen hakim ve savcılar için HSK'ya yazı gönderildi.
2022-2024 yılları arasında İstanbul'da farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında ettiği öne sürülen 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 5 kişi gözaltına alındı.
2'Sİ AVUKAT 5 GÖZALTI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul'daki farklı adliyelerde 2022-2024 yılları arasında yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddialarına ilişkin 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. M.Ş. isimli şüpheli liderliğinde kurulduğu belirlenen örgüte yönelik yürütülen soruşturmada, 2'si avukat 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada , "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen avukatlar hakkında adli işlemler başlatılmış olup şüpheliler gözaltına alınmıştır. İfadelerde adı geçen hâkim ve Cumhuriyet savcıları yönünden ise bilgi ve gereğinin takdiri amacıyla Hâkimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yazı gönderilmiştir. Soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.