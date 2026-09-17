Gözaltına alınan avukatlar.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada , "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen avukatlar hakkında adli işlemler başlatılmış olup şüpheliler gözaltına alınmıştır. İfadelerde adı geçen hâkim ve Cumhuriyet savcıları yönünden ise bilgi ve gereğinin takdiri amacıyla Hâkimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yazı gönderilmiştir. Soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.