"SANAL ALEMDE ADIM ATTIKLARI HER YERİ DAR EDECEĞİZ"



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz!" diyen Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

"Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız.

Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz.

Hangi hesabın, hangi platformun, hangi karanlık yapının arkasına saklanırlarsa saklansınlar; devletimizin eli de nefesi de üzerlerinde olacak.

Kahraman polislerimizi ve operasyonda emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum."

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