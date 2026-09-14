Sosyal medyada örgüt propagandası yapanlara darbe: 48 ilde eş zamanlı operasyon, 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İçişleri Bakanlığı, 48 ilde "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz!" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı, yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen mücadelede geniş çaplı bir operasyona daha imza atıldığını duyurdu. 48 ilde bu sabah gerçekleştirilen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.48 ilde operasyon: 1008 gözaltı kararı!
48 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde kapsamlı çalışma yürütüldü.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortak çalışmaları sonucunda belirlenen şüphelilere yönelik 48 ilde operasyon düzenlendi.
TETİKÇİ TEMİN ETMEYE ÇALIŞTILAR
Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etme ya da tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.
Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu öven, tehdit ve hakaret içeren paylaşımların yanı sıra örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.
SUÇ ÖRGÜTLERİ ARASINDAKİ HUSUMETİ SOSYAL MEDYAYA TAŞIDILAR
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre şüphelilerin sosyal medya paylaşımları aracılığıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları ortaya çıkarıldı.
Şüphelilerin suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmaya çalıştıkları ve sosyal medyayı kullanarak örgütlere yeni eleman kazandırmayı hedefledikleri de tespitler arasında yer aldı.
"GENÇLERİMİZİ HEDEF ALAN YAPILANMALARLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK"
Bakanlık açıklamasında, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere ve suç örgütlerinin propagandasını yapanlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.
Operasyonda görev alan polislere, ilgili başkanlıklara, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına, MİT Başkanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına da teşekkür edildi.
"SANAL ALEMDE ADIM ATTIKLARI HER YERİ DAR EDECEĞİZ"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz!" diyen Çiftçi şu ifadeleri kullandı:
"Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız.
Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz.
Hangi hesabın, hangi platformun, hangi karanlık yapının arkasına saklanırlarsa saklansınlar; devletimizin eli de nefesi de üzerlerinde olacak.
Kahraman polislerimizi ve operasyonda emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum."