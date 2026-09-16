Pusula Portföy soruşturmasında dev operasyon: İnfo Yatırım ve Hedef Holding Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı
İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Hedef Holding’in başındaki Namık Kemal Gökalp, “Pusula Portföy soruşturması” kapsamında gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 470 milyar lira seviyesinde bulunan Hedef Holding hisselerinin son dönemde yaklaşık 20 kez taban görmesi dikkat çekmişti.
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İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, "Pusula Portföy soruşturması" kapsamında gözaltına alındı.
Gökalp, piyasa değeri yaklaşık 470 milyar TL seviyesine ulaşan Hedef Holding'in de başında bulunuyordu.
Hedef Holding hisseleri son dönemde yaklaşık 20 kez taban görmüştü.
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Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel