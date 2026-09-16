143 EYLEM VE MİLYARLARCA LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Özel'in Le Figaro'daki siyasi anlatısında geri planda kalan iddianamede ise 143 farklı eyleme ilişkin ayrıntılı suçlamalar bulunuyor.

Savcılık iddianamesinde söz konusu eylemler nedeniyle suç tarihleri itibarıyla yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar kamu zararına yol açıldığı ileri sürülüyor. Ayrıca 95 taşınmaz da dosyadaki mali tablo içerisinde yer alıyor. Bunlar savcılığın iddianamedeki iddia ve hesaplamaları; nihai değerlendirmeyi mahkeme yapacak.

Ekrem İmamoğlu hakkında da rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirlerini aklama dahil çok sayıda suçlamadan ceza talep ediliyor.

Özel ise Fransız kamuoyuna yaptığı anlatımda dosyanın bu hukuki ve mali boyutundan çok, İmamoğlu'nun siyasi kimliği ve tutuklanmasının muhalefet üzerindeki etkisi üzerinde durdu.