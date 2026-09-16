Husilerin Mekke'ye saldırı girişimine 5 ülkeden peş peşe kınama: Kırmızı çizgimiz
Husilerin Mekke'yi İHA ile hedef alma girişimi bölgede geniş yankı buldu. Yemen, Ürdün, Lübnan, Katar ve Filistin, girişimi kınayarak Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verirken, Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise Mekke'nin hedef alındığı iddiasını reddetti.
Yemen, Ürdün, Lübnan, Katar ve Filistin, Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke kentini İHA ile hedef alma girişimini kınadı. Ülkeler, kutsal mekanların güvenliğinin korunması gerektiğini vurgulayarak Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi.
YEMEN: KUTSAL TOPRAKLARA SALDIRI VURGUSU
Yemen Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Mekke'yi İHA ile hedef alma girişimini en sert ifadelerle kınadı. Açıklamada, girişimin Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık ihlali ve kutsal toprakların dokunulmazlığına yönelik saldırı olduğu belirtildi.
Yemen'in Suudi Arabistan yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduğu ifade edilen açıklamada, Riyad'ın egemenliğini korumak, İslami kutsal mekanların güvenliğini sağlamak ve vatandaşları ile ülkede yaşayanların güvenliğini temin etmek için uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli adımları atma hakkına destek verildi.
Ayrıca Husilere silah tedarikinin kesilmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararlarının uygulanması ve Yemen hükümetine ülke genelinde otoritesini yeniden tesis etmesi için destek verilmesi çağrısı yapıldı.
ÜRDÜN: KABUL EDİLEMEZ SALDIRI
Ürdün Dışişleri Bakanlığı da Husilerin İHA ile Mekke'yi hedef alma girişimini kınadı. Açıklamada, girişimin Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık ihlali olduğu ve ülkenin güvenlik ve istikrarına tehdit oluşturduğu ifade edildi.
Mekke'nin Müslümanlar açısından taşıdığı konum ve kutsiyetine dikkat çekilen açıklamada, girişimin uluslararası hukukun ihlali ve kabul edilemez bir saldırı olduğu belirtilerek Ürdün'ün Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.
LÜBNAN: BÖLGESEL İSTİKRAR UYARISI
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da Husiler tarafından fırlatılan İHA ile Mekke'nin hedef alınması girişimini kınadı.
Selam, bu tür eylemlerin yalnızca Suudi Arabistan'ın güvenlik ve egemenliğini tehdit etmediğini, bölgenin genelinde güvenlik ve istikrarı da sarstığını belirtti. Lübnan'ın Suudi Arabistan yönetimi ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ifade eden Selam, Riyad'ın güvenliğine yönelik herhangi bir saldırı karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduklarını kaydetti.
KATAR: KUTSAL MEKANLAR ÇATIŞMALARIN KONUSU OLMAMALI
Katar Dışişleri Bakanlığı da Mekke'nin İHA ile hedef alınmasını kınadı. Açıklamada, Mekke ve Kabe'nin hedef alınmaya veya tehdit edilmeye çalışılmasının dini, ahlaki ve insani açıdan kabul edilemez olduğu belirtildi.
Kutsal mekanların ve bu mekanları ziyaret edenlerin güvenliğinin çatışmaların konusu haline getirilmemesi gerektiği vurgulanırken, Mekke ve diğer kutsal mekanları tehlikeye atacak eylemlerin bölgede ciddi bir tırmanışa yol açabileceği uyarısında bulunuldu.
Katar'ın Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğu ve ülkenin güvenliği, toprak bütünlüğü, İslami kutsal mekanlar ile hacı ve umrecilerin güvenliğini korumaya yönelik önlemleri desteklediği ifade edildi.
FİLİSTİN: "KIRMIZI ÇİZGİ"
Filistin Devlet Başkanlığı da Mekke'yi İHA ile hedef alan saldırıyı kınadı ve Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu bildirdi.
Açıklamada, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin İHA'yı Mekke hava sahasına girmeden önce önleyerek imha ettiği belirtildi. Mekke'nin hedef alınmasının İslami kutsal mekanların dokunulmazlığının açık ihlali olduğu ve Suudi Arabistan'ın güvenliği ile vatandaşlarının, ülkede yaşayanların ve hacıların/umrecilerin güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi.
Filistin'in Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve istikrarını hedef alan girişimlere karşı Riyad'ın yanında olduğu belirtilen açıklamada, "Suudi Arabistan ve Mescid-i Haram'ın (Kabe'nin) güvenliğinin kırmızı çizgi olduğu" ifade edildi.
SUUDİ ARABİSTAN: İHA İMHA EDİLDİ
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, dün saat 18.50 sularında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce tespit ettiğini açıklamıştı.
El-Maliki, İHA'nın kentin güneyinde engellenerek imha edildiğini duyurmuştu.
HUSİLERDEN "MEKKE'Yİ HEDEF ALMADIK" AÇIKLAMASI
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise bugün yaptığı açıklamada, Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.
Seri, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını belirterek kutsal mekanlardan tamamen uzak bir strateji izlediklerini ileri sürdü.