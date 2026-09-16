Selam, bu tür eylemlerin yalnızca Suudi Arabistan'ın güvenlik ve egemenliğini tehdit etmediğini, bölgenin genelinde güvenlik ve istikrarı da sarstığını belirtti. Lübnan'ın Suudi Arabistan yönetimi ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ifade eden Selam, Riyad'ın güvenliğine yönelik herhangi bir saldırı karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduklarını kaydetti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da Husiler tarafından fırlatılan İHA ile Mekke'nin hedef alınması girişimini kınadı.

KATAR: KUTSAL MEKANLAR ÇATIŞMALARIN KONUSU OLMAMALI

Katar Dışişleri Bakanlığı da Mekke'nin İHA ile hedef alınmasını kınadı. Açıklamada, Mekke ve Kabe'nin hedef alınmaya veya tehdit edilmeye çalışılmasının dini, ahlaki ve insani açıdan kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kutsal mekanların ve bu mekanları ziyaret edenlerin güvenliğinin çatışmaların konusu haline getirilmemesi gerektiği vurgulanırken, Mekke ve diğer kutsal mekanları tehlikeye atacak eylemlerin bölgede ciddi bir tırmanışa yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Katar'ın Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğu ve ülkenin güvenliği, toprak bütünlüğü, İslami kutsal mekanlar ile hacı ve umrecilerin güvenliğini korumaya yönelik önlemleri desteklediği ifade edildi.