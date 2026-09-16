Mavi dil hastalığı, özellikle koyun ve sığırlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen ve bildirimi zorunlu bir hayvan hastalığı olarak öne çıkıyor. Hastalık; ağız ve burunda yaralardan ateş, şişlik ve topallığa kadar farklı belirtilerle kendini gösterebiliyor. Gebe hayvanlarda ise düşük, ölü doğum ve yavrularda gelişim bozuklukları görülebiliyor.

Mavi dil hastalığı, özellikle koyun ve sığırlarda görülen viral bir hastalıktır. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve Pirbright Enstitüsü'nden alınmıştır.)

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil hastalığı, mavi dil virüsünün neden olduğu viral bir enfeksiyondur. Hastalık başta koyun, sığır, keçi ve geyik gibi geviş getiren hayvanların yanı sıra lama ve alpaka gibi devegilleri etkileyebiliyor.

Virüs esas olarak kan emen sinekler aracılığıyla hayvandan hayvana taşınıyor. Hastalık insanlara bulaşmıyor ve gıda güvenliği açısından insan sağlığına yönelik bir tehdit oluşturmuyor.

Ancak salgınlar, hayvanların hareket ettirilmesine yönelik kısıtlamalara ve ticarette aksamalara neden olabiliyor.