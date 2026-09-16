Hakim ve savcı atamalarında puan sistemi dönemi... Doğu batı ayrımı kalktı: 2027 kararnamesiyle başlıyor
Yargılamaların makul sürede tamamlanması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Adalet Bakanlığı, atama sisteminde devrim niteliğinde değişikliğe gitti. Bakan Akın Gürlek, HSK kararıyla hakim ve savcı atamalarında puan sıralamasının temel alınacağını bildirdi. Emeğin ve hakkaniyetin güçleneceği yeni yapıda, coğrafi ayrımlar kaldırılarak tamamen ölçülebilir kriterler devreye giriyor. 2027 yılında yürürlüğe girecek sistem, vatandaşın hakkına en kısa sürede kavuştuğu güven veren yargı düzenini kalıcı olarak inşa edecek.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK kararıyla hakim ve savcı atamalarında liyakat, hizmet puanı ve performansın temel alınacağı yeni sisteme geçildiğini bildirdi.
Doğu batı ayrımını kaldıran ve nesnel kriterleri öne çıkaran uygulama, 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile yürürlüğe girecek.
TEMEL ÖLÇÜT PUAN
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan kararla atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olarak belirlendi.
Terfi ve teftiş sonuçları ile mesleğe uygunluk göstergeleri doğrudan puanlamaya yansıtılacak. Nesnel ve ölçülebilir kriterlerin ön plana çıkacağı sistemle coğrafi bölgelere dayalı doğu batı ayrımı tamamen ortadan kalkacak.
'TÜRKİYE YÜZYILI ADALETİN YÜZYILI OLACAK'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalara dikkat çeken Adalet Bakanı Gürlek, "Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü dönüşüm başlatıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle reformlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın hakkına makul sürede kavuştuğu, daha etkin ve daha güven veren yargı sistemidir." dedi.
LİYAKAT VE HİZMET PUANI DÖNEMİ
İl programları kapsamında ziyaret edilen adliyelerde yargı mensuplarıyla yapılan görüşmelerde, yargılamaların makul sürede tamamlanması hassasiyeti öne çıktı.
12. Yargı Paketiyle uyuşmazlıkların kısa sürede sonuçlandırılmasına imkan sağlayan düzenlemeler devreye alınırken, atamalardaki yeni sistemin 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.
Bu sayede emeğin, liyakatin ve mesleki başarının güçlü karşılık bulduğu öngörülebilir atama modeli inşa edilecek.
ADALETE GÜVEN GÜÇLENECEK
Yeni sistemin yargı camiasına hayırlı olmasını dileyen Bakan Gürlek, "Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacak bu yeni sistemin vatandaşlarımıza ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.