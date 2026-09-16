Hakim ve savcı atamalarında puan sistemi dönemi... Doğu batı ayrımı kalktı: 2027 kararnamesiyle başlıyor

LİYAKAT VE HİZMET PUANI DÖNEMİ

İl programları kapsamında ziyaret edilen adliyelerde yargı mensuplarıyla yapılan görüşmelerde, yargılamaların makul sürede tamamlanması hassasiyeti öne çıktı.

12. Yargı Paketiyle uyuşmazlıkların kısa sürede sonuçlandırılmasına imkan sağlayan düzenlemeler devreye alınırken, atamalardaki yeni sistemin 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.

Bu sayede emeğin, liyakatin ve mesleki başarının güçlü karşılık bulduğu öngörülebilir atama modeli inşa edilecek.

12. Yargı Paketiyle hızlanan yargılama süreçleri, atama sistemindeki bu köklü dönüşümle desteklenerek vatandaşın adalete güveninin artırılması ve hak arama süreçlerinin makul sürede tamamlanması hedefleniyor.

ADALETE GÜVEN GÜÇLENECEK

Yeni sistemin yargı camiasına hayırlı olmasını dileyen Bakan Gürlek, "Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacak bu yeni sistemin vatandaşlarımıza ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.