İstanbul'da 9 ayda 11 ton uyuşturucu ele geçirildi: 6 bin 422 torbacı cezaevine
İstanbul Emniyeti ekipleri zehir tacirlerine nefes aldırmıyor. 18 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 41 şüpheli tutuklandı. Yıl başından bu yana yakalanan uyuşturucu miktarı 11 tonu aşarken, 6 bin 422 kişi cezaevine gönderildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
İstanbul sokaklarını zehirden temizlemek için gece gündüz demeden harekete geçen emniyet güçleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik devasa operasyonlara imza attı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların peşine düştü.
9 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN
18 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi ve Üsküdar ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.
Düzenlenen baskınlarda 151 kilo 700 gram metamfetamin, 716 kilo 100 gram skunk, 552 kilo 772 gram pregabalin, 16 kilo 552 gram kokain, 850 bin sentetik ecza, 72 bin extacy hap, 134 kilo 50 gram katkı maddesi ele geçirildi.
Toplamda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin uyuşturucu hap, 134 kilo 50 gram kimyasal katkı maddesine el konuldu.
TORBACILAR TUTUKLANDI
Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalandı.
Tüm operasyonlar birleştirildiğinde toplam 46 şüpheli gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen 41 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son iki ayda yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular emniyet müdürlüğünde sergilendi.
"UYUŞTURUCUYA TOPYEKUN SAVAŞ AÇTIK"
Sergilenen uyuşturucu maddelerin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Dün gece Esenyurt'ta yapılan operasyonlara dikkat çeken Yıldız, "Uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Dün gece Esenyurt'ta yaptığımız operasyonlar ortada. Gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz, çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecek." dedi.
2026 YILINDA 11 TON UYUŞTURUCU YAKALANDI
1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile mücadele kapsamında İstanbul genelinde yürütülen çalışmaların bilançosu ortaya çıktı.
Yıl başından bu yana toplamda 11 ton 891 kilo 39 gram uyuşturucu madde, 25 milyon 946 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bu süreçte yakalanan 6 bin 422 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.