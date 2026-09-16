Son iki ayda yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular emniyet müdürlüğünde sergilendi.

Tüm operasyonlar birleştirildiğinde toplam 46 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalandı.

"UYUŞTURUCUYA TOPYEKUN SAVAŞ AÇTIK"

Sergilenen uyuşturucu maddelerin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Dün gece Esenyurt'ta yapılan operasyonlara dikkat çeken Yıldız, "Uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Dün gece Esenyurt'ta yaptığımız operasyonlar ortada. Gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz, çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecek." dedi.

2026 yılı genelinde tutuklanan zehir taciri sayısı 6 bin 422'ye ulaştı.

2026 YILINDA 11 TON UYUŞTURUCU YAKALANDI

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile mücadele kapsamında İstanbul genelinde yürütülen çalışmaların bilançosu ortaya çıktı.

Yıl başından bu yana toplamda 11 ton 891 kilo 39 gram uyuşturucu madde, 25 milyon 946 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu süreçte yakalanan 6 bin 422 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen maddeler emniyette sergilendi.