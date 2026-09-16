Yeni yönetmelik yürürlükte! Canlı hayvan naklinde kritik düzenleme: İşte yeni kurallar
Tarım ve Orman Bakanlığı, yurt içinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakline ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle, kesimhane veya hayvan satış yerine getirilen tanımlanmamış hayvanların kesim ve karantina süreçlerine ilişkin yeni kurallar belirlendi.
Canlı hayvan taşımacılığında yeni dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının yönetmelik değişikliğiyle, tanımlanmamış hayvanların kesimhane ve satış yerlerindeki işlemlerine ilişkin kurallar yeniden belirlendi. Buna göre kesime uygun hayvanlar bekletilmeden kesilecek, uygun olmayanlar ise karantinaya alınacak.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Kesimhane veya hayvan satış yerine getirilen tanımlanmamış hayvanlar, resmi veteriner hekim tarafından kesime uygun bulunması halinde bekletilmeksizin tüm masrafları sahibi tarafından karşılanacak şekilde kesilerek sahibine teslim edilecek, kesime uygun bulunmayan hayvanlar ise karantina altına alınacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BU HUSUSLARA DİKKAT
Buna göre, kesimhane veya hayvan satış yerine getirilen tanımlanmamış hayvanlar, resmi veteriner hekim tarafından kesime uygun bulunması halinde bekletilmeksizin tüm masrafları sahibi tarafından karşılanacak şekilde kesilerek sahibine teslim edilecek. Kesime uygun bulunmayan hayvanlar ise karantina altına alınacak.
Tanımlanmamış sığır, koyun ve keçi türü hayvanların, nakil sırasında yakalanması durumunda ise hayvanlar karantinaya alınmak üzere, sahibinin bildirdiği varış işletmesine sevk edilecek. Hayvanların programlı aşılamaları, karantina süresince Bakanlıkça tamamlanacak.