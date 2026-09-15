İstanbul Havalimanı'nda pilot kılığında kaçış!

İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda toplam 206 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilen kokain ele geçirildi. (Fotoğraflar: DHA)

Kolombiya vatandaşı olduğu öğrenilen O.A.V.F. isimli yolcu, "Gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen yeşil alandan geçerek Türkiye'ye giriş yaptı. Terminalde durdurulan yolcunun kabin bagajlarında yapılan kontrolde valizde yoğunluk tespit edildi. Detaylı aramada 23 paket hâlinde toplam 26 bin 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan incelemede maddenin kokain olduğu değerlendirildi.

PİLOT KIYAFETİYLE HAVALİMANINDAN AYRILDI

Gümrük ekipleri, olayla bağlantılı olabilecek kişi veya kişileri belirlemek için havalimanındaki görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen A.F.H.A. ve I.E.D.C.H. isimli kişiler tespit edildi.