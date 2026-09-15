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İstanbul Havalimanı’nda 206 milyon liralık uyuşturucu operasyonu! Pilot kıyafetiyle ayrılan şüpheli aranıyor

Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri 13 Eylül'de Meksika'dan gelen bir yolcuyu durdurdu. Kabin bagajındaki valizde 23 paket halinde 26 kilo 340 gram beyaz toz ele geçirildi ve bunun kokain olduğu tespit edildi. İncelemede bağlantılı iki kişinin pilot kıyafetiyle havalimanından ayrıldığı belirlendi.

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İstanbul Havalimanı’nda 206 milyon liralık uyuşturucu operasyonu! Pilot kıyafetiyle ayrılan şüpheli aranıyor

Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri, 13 Eylül'de Meksika'nın Cancun kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcudan şüphelendi.

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İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda toplam 206 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilen kokain ele geçirildi. (Fotoğraflar: DHA) İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda toplam 206 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilen kokain ele geçirildi. (Fotoğraflar: DHA)

Kolombiya vatandaşı olduğu öğrenilen O.A.V.F. isimli yolcu, "Gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen yeşil alandan geçerek Türkiye'ye giriş yaptı. Terminalde durdurulan yolcunun kabin bagajlarında yapılan kontrolde valizde yoğunluk tespit edildi. Detaylı aramada 23 paket hâlinde toplam 26 bin 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan incelemede maddenin kokain olduğu değerlendirildi.

PİLOT KIYAFETİYLE HAVALİMANINDAN AYRILDI

Gümrük ekipleri, olayla bağlantılı olabilecek kişi veya kişileri belirlemek için havalimanındaki görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen A.F.H.A. ve I.E.D.C.H. isimli kişiler tespit edildi.

Uyuşturucu operasyonunda pilot kıyafetiyle havalimanından ayrıldığı belirlenen şüpheli her yerde aranıyor.Uyuşturucu operasyonunda pilot kıyafetiyle havalimanından ayrıldığı belirlenen şüpheli her yerde aranıyor.

Araştırmada I.E.D.C.H.'nin üzerinde pilot kıyafeti bulunduğu ve iki şüphelinin de havalimanından ayrıldığı belirlendi. İstanbul'da çalışmalarını sürdüren ekipler, I.E.D.C.H.'nin konakladığı otelden de ayrıldığını tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

KABİN VALİZİNİ OTELDE TESLİM ETTİ

Havalimanından ayrılan diğer şüpheli A.F.H.A.'nın yanında bulunan kabin valiziyle Meksika uyruklu R.C.S.A.'nın kaldığı otele gittiği ve valizi burada teslim ettiği belirtildi.

Kabin bagajını teslim alan R.C.S.A.'nın konakladığı otelde yakalandığı bildirildi. Yapılan aramada valiz içerisinde toplam brüt ağırlığı 25 kilo 160 gram olan ve kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı’nda 206 milyon liralık uyuşturucu operasyonu! Pilot kıyafetiyle ayrılan şüpheli aranıyor-4

UYUŞTURUCUNUN DEĞERİ 206 MİLYON LİRA

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yaklaşık piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu tahmin edildi.

İstanbul Havalimanı’nda 206 milyon liralık uyuşturucu operasyonu! Pilot kıyafetiyle ayrılan şüpheli aranıyor-5

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 FİRARİ ARANIYOR

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

Pilot kıyafetiyle havalimanından ayrıldığı belirlenen I.E.D.C.H. ile diğer firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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