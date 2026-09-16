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FETÖ güncel yapılanmasına Ankara'da operasyon: 3 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik Ankara'da yürütülen soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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FETÖ güncel yapılanmasına Ankara'da operasyon: 3 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI 1 FİRARİ ARANIYOR

Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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FETÖ güncel yapılanmasına Ankara'da operasyon: 3 şüpheli yakalandı-2 FETÖ güncel yapılanmasına Ankara'da operasyon: 3 şüpheli yakalandı-3 FETÖ güncel yapılanmasına Ankara'da operasyon: 3 şüpheli yakalandı-4
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