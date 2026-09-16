Çağla Öz'ün lise yıllarında şimdiki eşi Vanlı Kara Haydar'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı
“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ile evliliği ve düğününde takılan altınlarla gündeme gelen Çağla Öz’ün yıllar önce verdiği röportaj ortaya çıktı. Öz’ün lise yıllarında annesiyle birlikte verdiği röportajda Tançalan’dan tehdit ve taciz iddiasıyla şikâyetçi olduğunu söylediği, annesinin ise “Kızımı Vanlı Kara Haydar’ın elinden kurtarmak istiyorum.” dediği görüldü.
"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ile eşi Çağla Öz'ün geçmişine ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Tançalan'ın geçtiğimiz günlerde tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Düğününde takılan altınlarla gündeme gelen Öz'ün, lise yıllarında annesiyle birlikte verdiği bir röportajda Tançalan'dan şikâyetçi olduğu görüldü.
Öz'ün o dönemde Tançalan'ın kendisini tehdit ve taciz ettiğini öne sürdüğü, annesinin de kızının kurtarılmasını istediğini söylediği ortaya çıktı. Çiftin yıllar sonra evlenmesi ve bugün cezaevinde bulunması dikkat çekti.
"BAŞIMA SİLAH DAYAYIP BENİ TEHDİT ETTİ" İDDİASI
Çağla Öz'ün lise yıllarında annesiyle birlikte verdiği röportaj yeniden gündeme geldi. Öz'ün, Mehmet Fatih Tançalan'ın başına silah dayayarak kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği ve hakkında şikâyette bulunduğu belirtildi.
"OKULA POLİS ÇAĞRILDI"
Öz, röportajında Tançalan'ın okulu korumalarıyla bastığını ve okulun kapısında beklediğini iddia etti.
Öz, o dönemde yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Okula polis çağrılmadı. Çok korkunç bir görüntüsü olduğu için kimse ona bulaşmak istemez."
Öz ayrıca Tançalan'ın okula gitmesine izin vermediğini de öne sürdü.
"KIZIMI KURTARMAK İSTİYORUM"
Aynı röportajda Çağla Öz'ün annesinin sözleri de ortaya çıktı. Anne Öz, kızının yaşadığını belirttiği olaylar nedeniyle Tançalan'dan kurtarılmasını istediğini söyledi.
Çağla Öz'ün annesi röportajda:
"Kızımı Vanlı Kara Haydar'ın elinden kurtarmak istiyorum."
ifadelerini kullandı.
HAPİS CEZASI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan mahkeme kayıtlarına göre Mehmet Fatih Tançalan'ın geçmişte açılan kamu davasında "reşit olmayanla cinsel ilişki" ve "istismar" suçlarından yargılandığı belirtildi.
Mahkeme kayıtlarında Tançalan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
GEÇMİŞTE MAĞDUR VE SANIK OLDUKLARI BELİRTİLDİ
Geçmişte yaşananlarla ilgili iddiaların ardından farklı bir tablo ortaya çıktı. O dönemde mağdur ve sanık olarak gündeme gelen Çağla Öz ile Mehmet Fatih Tançalan'ın yıllar sonra evlendiği, çiftin şu anda ise cezaevinde tutulduğu belirtildi.
DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR SAHTE ÇIKTI
Çağla Öz'ün düğününde takılan ziynet eşyaları da soruşturma kapsamında gündeme geldi. Düğünde takılan takılara ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı.
Rapora göre düğünde takıldığı belirtilen 97 parça ziynet eşyasının 76'sı altın çıkmadı. Söz konusu 76 parça için rapora "altın olmayan" ibaresi düşüldü.
"Altın olmayan" olarak listelenenler arasında 21 burma bilezik, 37 desenli bilezik, külçeler, 2 metrelik zincir, kemer ve Hint kolye bulunduğu belirtildi.
KİRALANDIĞI İDDİA EDİLEN ALTINLAR ODUNLUKTA BULUNDU
Çiftin düğün için kiraladıklarını ileri sürdüğü altınların ise bir evin odunluğunda bulunduğu ortaya çıktı.
Valizde yapılan incelemede 66 bilezik, altın olduğu değerlendirilen bir zincir, döviz ve çeşitli ziynet eşyalarının yanı sıra cep telefonları ile Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenmiş pasaport bulundu.
Söz konusu materyallerin tamamına el konuldu. Evin sahibi de gözaltına alındı. Ev sahibi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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