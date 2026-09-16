Öz ayrıca Tançalan'ın okula gitmesine izin vermediğini de öne sürdü.

"Okula polis çağrılmadı. Çok korkunç bir görüntüsü olduğu için kimse ona bulaşmak istemez."

Öz, o dönemde yaşadıklarını şöyle anlattı:

Öz, röportajında Tançalan'ın okulu korumalarıyla bastığını ve okulun kapısında beklediğini iddia etti.

Öte yandan mahkeme kayıtlarına göre Mehmet Fatih Tançalan'ın geçmişte açılan kamu davasında "reşit olmayanla cinsel ilişki" ve "istismar" suçlarından yargılandığı belirtildi.

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GEÇMİŞTE MAĞDUR VE SANIK OLDUKLARI BELİRTİLDİ

Geçmişte yaşananlarla ilgili iddiaların ardından farklı bir tablo ortaya çıktı. O dönemde mağdur ve sanık olarak gündeme gelen Çağla Öz ile Mehmet Fatih Tançalan'ın yıllar sonra evlendiği, çiftin şu anda ise cezaevinde tutulduğu belirtildi.

DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR SAHTE ÇIKTI

Çağla Öz'ün düğününde takılan ziynet eşyaları da soruşturma kapsamında gündeme geldi. Düğünde takılan takılara ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Rapora göre düğünde takıldığı belirtilen 97 parça ziynet eşyasının 76'sı altın çıkmadı. Söz konusu 76 parça için rapora "altın olmayan" ibaresi düşüldü.

"Altın olmayan" olarak listelenenler arasında 21 burma bilezik, 37 desenli bilezik, külçeler, 2 metrelik zincir, kemer ve Hint kolye bulunduğu belirtildi.