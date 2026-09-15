İslam Yakut’un uluslararası uyuşturucu ağı deşifre edildi: İran’dan Avrupa’ya uzanan sevkiyatın detayları ortaya çıktı
Uyuşturucu baronlarına yönelik operasyonlar sürerken, geçtiğimiz günlerde yakalanan “Üniversiteli Hayalet Baron” kod adlı İslam Yakut'un suç ağına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Türk istihbaratının teknik ve saha takipleriyle deşifre ettiği bağlantılarda Yakut'un uluslararası uyuşturucu trafiğinde etkin rol oynadığı, İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan sevkiyatları organize ettiği belirlendi.
Uyuşturucu baronları bir bir yakalanıyor. Geçtiğimiz günlerde yakalanan "Üniversiteli Hayalet Baron" kod adlı İslam Yakut'un deşifre edilen suç faaliyetlerine ulaşıldı. Türk istihbaratı, sahte isimler ve kimlikler kullanarak yıllarca izini kaybettiren Yakut'un firari olduğu dönemlerde yurt içi ve yurt dışında uluslararası bağlantıları üzerinden örgütsel suç faaliyetlerini sürdürdüğünü tespit etti. ANOM ve Sky ECC adlı kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimatlar veren İslam Yakut'un örgütsel bağlantıları ve uluslararası uyuşturucu faaliyetleri uzun süre izlendi.
Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, teknik takipler saha istihbaratıyla birleştirilerek bağlantılar tek tek çözümlendi. Kriptolu haberleşme kayıtları, dijital materyaller ve geçmiş uyuşturucu yakalamalarına ilişkin verilerden örgütün uluslararası uyuşturucu trafiğindeki rolü deşifre edildi. Yakut'un uyuşturucu temininden nakline ve küresel sevkiyatların planlanmasından dağıtım aşamalarına kadar uzanan süreçlerde etkin rol oynadığı ortaya çıkarıldı. Örgütün İran ve Afganistan'dan temin edilen yüklü eroin maddelerini Avrupa'ya, Avrupa'dan temin edilen sentetik uyuşturucuları ise Türkiye'ye sevk ettiği tespit edildi.
RAZAKİ İLE BAĞLANTILI
Türkiye ve Avrupa'daki operasyonlarda ele geçirilen 2 ton uyuşturucunun, Yakut'un liderliğini yaptığı örgütle bağlantılı olduğu anlaşıldı. Yakut ile uluslararası uyuşturucu ticaretinin kritik isimlerinden 'Limanlar Kralı' olarak adlandırılan Aydın Razaki arasındaki bağlantı da çözüldü. Razaki'nin Orta Doğu'dan temin edilen uyuşturucuların Avrupa'ya ulaştırılmasında büyük payı olduğu saptandı. Yakut ve Razaki'nin İran'dan İngiltere'ye pirinçlerin içine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 1,2 tonluk uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği belirlendi.
Narkotik polisinin 4 suç örgütü elebaşını yakaladığı 'Kuyu-4' operasyonlarında ele geçirilen 3,3 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucudan elde edilen paraların da izi sürülen operasyonlarda 200 taşınmaz, 85 lüks araç, 30 şirkete ait ortaklık payları ve bankacılık varlıklarıyla 11 milyar lira değerindeki mal varlıklarına tedbir uygulandı.