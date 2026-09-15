Uyuşturucu baronları bir bir yakalanıyor. Geçtiğimiz günlerde yakalanan "Üniversiteli Hayalet Baron" kod adlı İslam Yakut'un deşifre edilen suç faaliyetlerine ulaşıldı. Türk istihbaratı, sahte isimler ve kimlikler kullanarak yıllarca izini kaybettiren Yakut'un firari olduğu dönemlerde yurt içi ve yurt dışında uluslararası bağlantıları üzerinden örgütsel suç faaliyetlerini sürdürdüğünü tespit etti. ANOM ve Sky ECC adlı kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimatlar veren İslam Yakut'un örgütsel bağlantıları ve uluslararası uyuşturucu faaliyetleri uzun süre izlendi.

İslam Yakut (Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi) Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, teknik takipler saha istihbaratıyla birleştirilerek bağlantılar tek tek çözümlendi. Kriptolu haberleşme kayıtları, dijital materyaller ve geçmiş uyuşturucu yakalamalarına ilişkin verilerden örgütün uluslararası uyuşturucu trafiğindeki rolü deşifre edildi. Yakut'un uyuşturucu temininden nakline ve küresel sevkiyatların planlanmasından dağıtım aşamalarına kadar uzanan süreçlerde etkin rol oynadığı ortaya çıkarıldı. Örgütün İran ve Afganistan'dan temin edilen yüklü eroin maddelerini Avrupa'ya, Avrupa'dan temin edilen sentetik uyuşturucuları ise Türkiye'ye sevk ettiği tespit edildi.