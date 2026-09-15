CHP 'den Yeni Parti yönetimine geçen Marmaris Belediyesi'nde milyonluk ihale trafiği dikkat çekti. Belediye tarafından 1 Ekim 2024 ile 4 Nisan 2025 tarihleri arasında Standart Katı Atık Çevre Denetim Temizlik Sanayi adlı firmaya peş peşe 5 ihale verildi. İhalelerin toplam sözleşme bedeli 430 milyon lirayı aştı.

430 MİLYONLUK İHALE TRAFİĞİ

Marmaris Belediyesi’nde aynı firmaya 6 ayda 5 ayrı ihale verildiği belirtildi. Fotoğraf: (Takvim Foto Arşivi)

İhalelerin tamamının Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi dikkat çekerken, en yüksek bedelli iş 12 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen 367,7 milyon liralık araç ve iş makinesi kiralama ihalesi oldu. 2 yıl 8 aylık süreyi kapsayan ihalede 50 araç ve iş makinesinin kiralanması planlandı.

UYGUN TEKLİFLER SAF DIŞI BIRAKILDI

367,7 milyon liralık ihalede daha uygun fiyat teklif eden firmaların saf dışı bırakılarak işin Standart Katı Atık Çevre Denetim Temizlik Sanayi adlı şirkete verildiği iddia edildi.

Aynı firmaya ayrıca 6,1 milyon, 29,5 milyon, 17,5 milyon ve 9,8 milyon liralık farklı araç kiralama ihaleleri de verildiği belirtildi.

Böylece 1 Ekim 2024 ile 4 Nisan 2025 arasındaki 6 aylık dönemde aynı firmaya verilen 5 ihalenin toplam sözleşme bedeli 430 milyon lirayı aştı.