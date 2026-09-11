Adalet Bakanı Akın Gürlek , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Hedefimizde uyuşturucu baronları var" mesajını yineledi.

Gürlek'in açıklamasına göre operasyonda İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordineli çalışma yürüttü. 2017 yılından bu yana firari olarak aranan Yakut'un, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi.

2 TON UYUŞTURUCAN SORUMLU

Şüphelinin, ANOM ve SKY ECC isimli kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi. İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın ve hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın devletin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacağını vurguladı. Gürlek, gençleri ve geleceği hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.