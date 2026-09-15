Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Al-Ruwaili arasında kritik telefon trafiği! Görüşmede bölgesel konular ele alındı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefonda görüştü.
Bayraktaroğlu ile Al-Ruwaili arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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