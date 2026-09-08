Mahkeme Başkanı'nın daha önce verdiği etkin pişmanlık ifadelerinin doğru olup olmadığını sorması üzerine Subaşı, "Doğrudur Sayın Başkan" yanıtını verdi.

Subaşı, kendi yatırımıyla büyüttüğü dijital reklam alanlarının Murat Ongun'un yönlendirmesiyle Reklamist isimli firmaya devredilmek istendiğini, buna direndiği süreçte reklam alanlarının indirildiğini ve şirketine 47 milyon TL ecrimisil çıkarıldığını beyan etti.

Etkin pişmanlık kapsamında daha önce verdiği ifadelerin arkasında olduğunu açıklayan Subaşı, İBB'de reklam işlerinin yürütülmesine ilişkin "Sistem" olarak adlandırdığı yapıyı ayrıntılarıyla anlattı.

"YA ORTAK EDECEKSİN YA DA DEVREDECEKSİN"

Subaşı'nın mahkemede doğruladığı 28 Mayıs 2025 tarihli ifadesine göre, dijital reklam alanlarının devri için ilk olarak Fatih Keleş'in Mermerciler Sitesi'ndeki ofisinde toplantı yapıldı.

Subaşı, söz konusu görüşmede Fatih Keleş'in kendisine dijital reklam alanlarıyla ilgili bundan sonraki süreci Murat Ongun'un yöneteceğini söylediğini, Murat Ongun'un bu işe ortak olmak istediğini ve kendisine "ya ortak edeceksin ya da devredeceksin" anlamına gelen bir yönlendirmede bulunulduğunu anlattı.

Subaşı, bu görüşmenin ardından Tuncay Yılmaz'ın da sürece dahil olduğunu, yaklaşık bir hafta sonra Sütlüce'de bulunan İBB iletişim çadırında Murat Ongun, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'la bir araya geldiklerini ifade etti.

Bu toplantıda Murat Ongun'un kendisine dijital reklam alanlarını Reklamist şirketine devretmesini veya şirketle ortaklık kurarak süreci yürütmesini teklif ettiğini söyledi.