Okullar açılırken ülke genelinde eş zamanlı 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 148 noktada baskın, 2 bin 447 şüpheliye işlem
Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocukları ve gençleri hedef alan sokak çeteleri ile yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde “Sokaklar Güven” operasyonlarının başlatıldığını duyurdu. 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilirken, polis ve jandarma ekipleri 148 eş zamanlı operasyona imza attı. Operasyonun detaylarına TAKVİM ulaştı. Çok sayıda kentte faaliyet gösterdiği değerlendirilen örgüt ve grupların isimleri dikkat çekti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde geniş kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi."Sokaklar Güvende": 2 bin 447 şüpheliye işlem
Bakan Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde milletin huzurunu, şehirlerin güvenliğini ve çocukların geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
14 EYLÜL SABAHI OPERASYONLAR BAŞLADI
Milyonlarca öğrencinin yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında harekete geçildiğini açıklayan Gürlek, çocukların geleceğini tehdit eden sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde "SOKAKLAR GÜVENDE" operasyonlarının başlatıldığını duyurdu.
2 BİN 447 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Polis ve jandarma teşkilatlarının katılımıyla ülke genelinde 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi.
UYUŞTURUCUDAN ŞANTAJA, YASA DIŞI BAHİSTEN KARA PARAYA
Operasyonların uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi çok sayıda suç alanında faaliyet gösteren yapılara yönelik gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, mücadelenin yalnızca şüphelilerin yakalanmasıyla sınırlı olmadığını vurguladı.
Hedefin suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkânlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmak olduğunu ifade eden Gürlek, özellikle sosyal medya üzerinden gençleri etkilemeye çalışan yapılara dikkat çekti.
"SOKAKLARIMIZ SUÇ ÖRGÜTLERİNE BIRAKILMAYACAK"
Bakan Gürlek, operasyonlarda görev alan 78 Cumhuriyet Başsavcısı ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının mensuplarına teşekkür ederek şu mesajı verdi:
"Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır."
Cumhuriyet Başsavcılıkları, polis, jandarma ve ilgili kurumlarla birlikte suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Gürlek, özellikle çocukları ve gençleri suç ağlarına çekmeye çalışan yapılara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı.
OPERASYONUN DETAYLARI TAKVİM'DE
Bakan Gürlek'in duyurduğu yeni nesil suç örgütlerine yönelik "Sokaklar Güvende" operasyonlarının ayrıntılarına TAKVİM ulaştı. 14 Eylül 2026 tarihli operasyonda, Türkiye genelinde 148 ayrı dosyada toplam 2 bin 447 şüpheliye operasyon düzenlendi. Listede İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa ve çok sayıda il ile ilçede faaliyet gösteren suç yapılanmaları yer aldı. 2 bin 447 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığı bildirildi.
İSTANBUL'DAN ADANA'YA ÇOK SAYIDA SUÇ ÖRGÜTÜ LİSTEDE
Operasyon listesinde çok sayıda kentte faaliyet gösterdiği değerlendirilen örgüt ve grupların isimleri dikkat çekti.
Adana'da Halim Şimşek, Ankara'da Ferhat Maraz-Fahmi Uruç, Antalya'da Çırkinler-Daltonlar, Bakırköy'de Casperlar-Çırkinler, Ay ve Karacelatlar, Bandırma'da Aktaşlar, Batman'da Yılmazlar, Bursa'da Daltonlar Suç Örgütü, Ceyhan'da Yalçınlar ve Denizli'de Devranlar baskın yapılan isimler arasında yer aldı.
Gaziosmanpaşa'daki operasyonlarda ise Özgür Tokaç, Eyüp Can Işık, Erkut Adnan Yıldırım ve Arap Emrah isimli yapılanmaların hedef alındığı görüldü.
İstanbul'daki dosyalarda Volkan Reçber, Şapkallar, Daltonlar, Gündoğmuşlar ve Barış Boyun isimleri yer aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında ise Piro isimli yapılanmaya yönelik operasyon kayda geçti.
İzmir'de Sercan Sayal Organize ve Necati Arabacı Organize, Kocaeli'nde Daltonlar ve İkizler, Konya'da Daltonlar ve Balcılar, Manisa'da Turanlar ve Esinler, Nevşehir'de Kurtulmaz, Sakarya'da Daltonlar ve Baygaralar, Tekirdağ'da Ali Eren Atasoy, Kilis'te Çaycılar ve Vezirköprü'de Alemdar listede bulunan yapılanmalar arasında yer aldı.
BARİŞ BOYUN, DALTONLAR VE VOLKAN REÇBER DOSYALARI DA VAR
Özellikle kamuoyunda daha önce de gündeme gelen bazı suç örgütlerinin farklı kentlerdeki dosyalarda yer aldığı görüldü.
Daltonlar adı Antalya, Bitlis, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli ve Konya dahil farklı bölgelerdeki operasyon listelerinde bulunurken, İstanbul'da Barış Boyun ve Volkan Reçber yapılanmalarına ilişkin ayrı operasyon kayıtları yer aldı. Volkan Reçber dosyasında 102 şüpheli bulunduğu bildirildi.
ADANA'DAKİ DOSYADA 97 ŞÜPHELİ
Listenin ilk sırasında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Halim Şimşek dosyası yer aldı. TCK 220 kapsamında yürütülen soruşturmada 97 şüpheli bulunduğu açıklandı.
Bu dosyada el konulan malzemeler arasında 2 ruhsatsız tabanca, 12 adet şarjör, 57 adet fişek, çok sayıda dijital materyal, 6 şirket, örgütle bağlantılı olduğu belirtilen 4 işletme, 13 araç ve bazı taşınmazların bulunduğu kaydedildi.
SUÇ MADDELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Operasyonda şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında ağırlıklı olarak TCK 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, tehdit, silahlı suçlar ve çeşitli organize suçlara ilişkin maddeler bulunuyor.
Listede ayrıca 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun, 7258 sayılı yasa dışı bahis düzenlemeleri ve farklı TCK maddeleri kapsamında yürütülen dosyalar da yer aldı.