İSTANBUL'DAN ADANA'YA ÇOK SAYIDA SUÇ ÖRGÜTÜ LİSTEDE

Operasyon listesinde çok sayıda kentte faaliyet gösterdiği değerlendirilen örgüt ve grupların isimleri dikkat çekti.

Adana'da Halim Şimşek, Ankara'da Ferhat Maraz-Fahmi Uruç, Antalya'da Çırkinler-Daltonlar, Bakırköy'de Casperlar-Çırkinler, Ay ve Karacelatlar, Bandırma'da Aktaşlar, Batman'da Yılmazlar, Bursa'da Daltonlar Suç Örgütü, Ceyhan'da Yalçınlar ve Denizli'de Devranlar baskın yapılan isimler arasında yer aldı.

Gaziosmanpaşa'daki operasyonlarda ise Özgür Tokaç, Eyüp Can Işık, Erkut Adnan Yıldırım ve Arap Emrah isimli yapılanmaların hedef alındığı görüldü.

İstanbul'daki dosyalarda Volkan Reçber, Şapkallar, Daltonlar, Gündoğmuşlar ve Barış Boyun isimleri yer aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında ise Piro isimli yapılanmaya yönelik operasyon kayda geçti.

İzmir'de Sercan Sayal Organize ve Necati Arabacı Organize, Kocaeli'nde Daltonlar ve İkizler, Konya'da Daltonlar ve Balcılar, Manisa'da Turanlar ve Esinler, Nevşehir'de Kurtulmaz, Sakarya'da Daltonlar ve Baygaralar, Tekirdağ'da Ali Eren Atasoy, Kilis'te Çaycılar ve Vezirköprü'de Alemdar listede bulunan yapılanmalar arasında yer aldı.

BARİŞ BOYUN, DALTONLAR VE VOLKAN REÇBER DOSYALARI DA VAR

Özellikle kamuoyunda daha önce de gündeme gelen bazı suç örgütlerinin farklı kentlerdeki dosyalarda yer aldığı görüldü.

Daltonlar adı Antalya, Bitlis, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli ve Konya dahil farklı bölgelerdeki operasyon listelerinde bulunurken, İstanbul'da Barış Boyun ve Volkan Reçber yapılanmalarına ilişkin ayrı operasyon kayıtları yer aldı. Volkan Reçber dosyasında 102 şüpheli bulunduğu bildirildi.

ADANA'DAKİ DOSYADA 97 ŞÜPHELİ

Listenin ilk sırasında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Halim Şimşek dosyası yer aldı. TCK 220 kapsamında yürütülen soruşturmada 97 şüpheli bulunduğu açıklandı.

Bu dosyada el konulan malzemeler arasında 2 ruhsatsız tabanca, 12 adet şarjör, 57 adet fişek, çok sayıda dijital materyal, 6 şirket, örgütle bağlantılı olduğu belirtilen 4 işletme, 13 araç ve bazı taşınmazların bulunduğu kaydedildi.

SUÇ MADDELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Operasyonda şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında ağırlıklı olarak TCK 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, tehdit, silahlı suçlar ve çeşitli organize suçlara ilişkin maddeler bulunuyor.

Listede ayrıca 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun, 7258 sayılı yasa dışı bahis düzenlemeleri ve farklı TCK maddeleri kapsamında yürütülen dosyalar da yer aldı.

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