Valilik raporları deşifre etti: SPoD, HEVİ, Lambda gibi 6 LGBT derneğine yurt dışından milyonlarca lira kaynak aktığı belgelendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen yurt dışı beslemeli LGBT derneklerine yönelik İstanbul Valiliği’nin Denetim Raporlarına Takvim.com.tr ulaştı. SPOD, HEVİ LGBTİ+, LİSTAG, Pozitif Yaşam Derneği, Pozitif İz Derneği ve Lambda İstanbul’la ilgili raporlarda usulsüzlükler zinciri açığa çıkarıldı. Valilik raporlarında, söz konusu LGBT derneklerinin yurt dışından milyonlarca lira fonlandığı, anayasal sınırları aşarak azınlık tahakkümü kurmaya çalıştıkları ve genel ahlaka aykırı hareket ettikleri belgelendi. Raporların sonucunda, söz konusu derneklerin Türk Medeni Kanunu'nun 89. Maddesi gereğince feshedilmesi, yani tamamen kapatılması talep edildi.
Toplumun temel taşı olan aile yapısını bozmak ve çocukları eşcinselliğe özendirmek amacıyla faaliyet yürüttüğü tespit edilen LGBT oluşumlarına karşı topyekun harekete geçildi.
İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün titiz incelemeleri neticesinde hazırlanan denetim raporları üzerine adli makamlar düğmeye bastı.
Takvim'in yıllardır mercek tuttuğu LGBT dernekleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla "Ailem Güvende" operasyonu düzenlendi. 6 LGBT derneğini merkeze alan operasyonda çok sayıda gözaltı işlemi uygulandı.
Operasyon düzenlenen LGBT dernekleri şöyle listelendi:
- 1- Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Artı Aileleri ve Yakınları Derneği
- 2- Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)
- 3- Lambda İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Artı Dayanışma Derneği
- 4- Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen Gey Biseksüel Transeksüel İnterseksüel Derneği (HEVİ)
- 5- Pozitif Yaşam Derneği
- 6- Pozitif İz Derneği
Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü denetimin düğmesine 4 Eylül'de bastı. Bu kapsamda hazırlanan çarpıcı denetim raporları, yurt dışından fonlanan dört LGBT derneğinin iç yüzünü ortaya çıkardı.
Soruşturmanın merkezinde SPOD, HEVİ LGBTİ+, LİSTAG, Pozitif Yaşam Derneği, Pozitif İz Derneği ile Lambda İstanbul gibi 6 dernek yer aldı.
Hazırlanan raporlarda, sözde derneklerin toplum ahlakını bozmak ve çocukları hedef almak amacıyla faaliyet yürüttüğü saptandı. Müfettiş raporlarında, söz konusu derneklerin faaliyetlerinin bireysel hak arayışından çıkarak, toplumun ortak ahlaki değerlerini yıkmayı hedefleyen organize eylemlere dönüştüğü vurgulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 6 LGBT derneği hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Müstehcenlik" ve "Dernekler Kanununa Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatırken, raporlarda derneklerin acilen kapatılması gerektiği kaydedildi.
İşte ayrıntılar…
YURT DIŞINDAN AKAN MİLYONLARCA LİRALIK KARANLIK FONLAR DEŞİFRE OLDU
Denetim raporlarının en çarpıcı bölümünü, 6 derneğe yurt dışından akıtılan devasa fonlar oluşturdu.
İncelenen mali tablolarda, derneklerin Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsviçre, Belçika, Hollanda, Almanya ve İsveç gibi ülkelerden milyonlarca lira, dolar ve euro cinsinden hibe aldığı ortaya çıkarıldı.
Özellikle Pozitif Yaşam Derneği'nin hesap hareketlerinde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Avrupa Komisyonu, İngiltere merkezli vakıflar ve ABD menşeli ilaç şirketlerinden milyonlarca liralık para akışı sağlandığı belirlendi. Sadece 2024 yılı içerisinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'ndan 11 milyon 786 bin 253 TL, 12 milyon 981 bin 22 TL ve 9 milyon 153 bin 108 TL gibi devasa rakamların dernek hesaplarına aktarıldığı belgelendi.
LİSTAG derneğinin Hollanda ve Almanya başkonsoloslukları ile İsveç merkezli kurumlardan yüklü miktarda döviz bazlı fonlandığı tespit edildi.
İSVİÇRE'DEN 4 PARÇADA 15 BİN DOLAR
Pozitif İz Derneği'nin İsviçre merkezli kurumlardan on binlerce dolar aldığı belgelendi.
Pozitif İz'e ilişkin DERBİS kayıtlarında International AIDS Society tarafından İsviçre'den dört ayrı yardım gönderildiği belirlendi. Rapor tablosuna göre 18 Mart 2024, 20 Aralık 2024, 4 Mart 2025 ve 19 Aralık 2025 tarihlerinde 15'er bin dolar olmak üzere toplam 60 bin dolar gönderildi.
Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen Gey Biseksüel Transseksüel İnterseksüel Derneği'nin Hollanda, Almanya, Belçika, İsveç gibi ülkelerin resmi kurumlarından on binlerce avro fon aldığı saptandı.
Raporlarda, bu devasa yabancı finansmanın, Türkiye'deki aile yapısını zayıflatmak ve LGBT propagandasını geniş kitlelere yaymak amacıyla kullanıldığına dikkat çekildi.
HEVİ'ye ilişkin raporun mali bilgiler bölümünde 2025 yılı için 7 milyon 402 bin 346 TL yurt dışı yardım, ayrıca 3 milyon 84 bin 61 TL bağış ve yardım kaydı bulunuyor.
Derneğin aynı dönem mali tablosunun genel toplamı 10 milyon 886 bin 679 TL olarak yer aldı. Raporda ayrıca dernek hakkında İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2023/2038 esas sayılı dosyasına ilişkin kayıt bulunduğu belirtildi.
ANAYASA HİÇE SAYILDI
Müfettişler, derneklerin tüzüklerini ve faaliyetlerini anayasal çerçevede mercek altına aldı.
Raporlarda, Anayasa'nın 41. Maddesinde yer alan "Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları" ile 58. Maddesinde yer alan "Gençliğin Korunması" ilkelerinin bu dernekler tarafından açıkça ihlal edildiği belirtildi.
"Devletin, çocukları ve gençleri her türlü istismardan, ruhi ve ahlaki çöküntüden koruma yükümlülüğü" hatırlatılarak, söz konusu derneklerin henüz gelişim çağındaki çocukları eşcinselliğe ve cinsiyet değişimine özendirici faaliyetler yürüttüğü ifade edildi.
Bu durumun, yasalara ve genel ahlaka aykırı olduğu, azınlığın çoğunluğa tahakkümü sonucunu doğuracak bir tehlike barındırdığı resmi tutanaklara geçirildi.
USULSÜZLÜK DİZ BOYU: DEFTERLER TUTULMAMIŞ, İZİNSİZ LOKALLER AÇILMIŞ
Yürütülen denetimlerde, derneklerin sadece ahlaki ve yasal sınırları aşmakla kalmadığı, aynı zamanda idari ve mali konularda da ciddi usulsüzlüklere imza attığı belirlendi.
Pozitif İz Derneği ve Pozitif Yaşam Derneği'nin karar defterlerini usulüne uygun tutmadığı, bilgisayar çıktılarını onaysız şekilde defterlere yapıştırdığı tespit edilerek her birine 15.029 TL idari para cezası kesildi.
Lambda İstanbul derneğinin ise evrak kayıt defterini usulsüz tuttuğu gerekçesiyle 11.977 TL, yetkili makamlardan izin almadan gizli lokaller ve kültür merkezleri açarak buralarda faaliyet yürüttüğü için ayrıca 15.029 TL cezaya çarptırıldığı ortaya çıktı.
ÜYELERE HOKUS POKUS!
Denetimlerde birçok derneğin üye kayıt defterlerinde TC kimlik numarası gibi zorunlu bilgileri eksik bıraktığı saptandı.
2025 yılı mali bilgilerinde 11,2 milyon TL ile altı dernek arasında en yüksek yurt dışı yardım tutarına sahip olan SPoD'un denetiminde üye kayıt defteri mercek altına alındı.
Valilik denetçileri, üye kayıt defterinde bulunması zorunlu üyeliğe giriş tarihi bilgisinin bazı üyeler bakımından yazılmadığını tespit etti. Eksiklik nedeniyle Dernekler Kanunu'nun 17. maddesi kapsamında yönetim kuruluna tebligat yapılması gerektiği belirtildi.
BİR DERNEĞİN BAŞKANI DİĞERİNE PROJE DANIŞMANI
Pozitif Yaşam raporunda dernekler arasındaki ilişkiye dair ayrıca dikkat çekici bir tespite yer verildi.
Denetim komisyonu, proje sözleşmelerinin incelenmesi sonucunda HEVİ Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karakuzu'nun Pozitif Yaşam Derneğine proje danışmanlığı yaptığını tespit etti.
Raporda bu durum, "LGBTİ+ dernek yöneticilerinden proje danışmanlığı alınmaktadır" başlığı altında kayda geçirildi.
TMK'NIN 89. MADDESİ İŞLETİLECEK: KAPATILMALARI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Tüm bu yasa dışı faaliyetler, yabancı fon ağları ve ahlaki yozlaşma girişimlerinin ardından denetim komisyonları nihai kararını verdi.
Hazırlanan raporların sonuç bölümlerinde, Türk Medeni Kanunu'nun 89. Maddesinde yer alan "Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir." hükmü hatırlatıldı.
Müfettişler, bu altı derneğin faaliyetlerinin derhal durdurulması ve tüzel kişiliklerinin tamamen ortadan kaldırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi bildirimde bulundu.
MASAK RAPORU TESCİLLEMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren MASAK raporu da Türkiye'deki LGBT derneklerine yurt dışından aktarılan devasa finansman ağını gözler önüne sermişti.
Yabancı devletlerin büyükelçilikleri ile uluslararası fon kuruluşlarının Türk aile yapısını hedef alan derneklere milyonlarca dolar aktardığı resmi belgelerle ispatlanmıştı.
MASAK raporuna göre Hollanda, Almanya, ABD ile Fransa gibi ülkelerin misyonları, söz konusu derneklere düzenli olarak on binlerce dolar fon sağlamıştı
İncelenen 45 bin 135 bankacılık işlemi sonucunda, Türkiye'ye sokulan milyonlarca liranın asıl kaynağının kamufle edilmek istendiği belirlenmişti.