Toplumun temel taşı olan aile yapısını bozmak ve çocukları eşcinselliğe özendirmek amacıyla faaliyet yürüttüğü tespit edilen LGBT oluşumlarına karşı topyekun harekete geçildi.

Soruşturmanın merkezinde SPOD, HEVİ LGBTİ+, LİSTAG, Pozitif Yaşam Derneği, Pozitif İz Derneği ile Lambda İstanbul gibi 6 dernek yer aldı.

Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü denetimin düğmesine 4 Eylül 'de bastı. Bu kapsamda hazırlanan çarpıcı denetim raporları, yurt dışından fonlanan dört LGBT derneğinin iç yüzünü ortaya çıkardı.

15 ilde ‘Ailem Güvende operasyonu! LGBT ile topyekun mücadele başlatıldı: 9 dernek ve 13 işletmeye baskın, 162 şüpheliye işlem

Takvim'in yıllardır mercek tuttuğu LGBT dernekleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla "Ailem Güvende" operasyonu düzenlendi. 6 LGBT derneğini merkeze alan operasyonda çok sayıda gözaltı işlemi uygulandı.

YURT DIŞINDAN AKAN MİLYONLARCA LİRALIK KARANLIK FONLAR DEŞİFRE OLDU

Denetim raporlarının en çarpıcı bölümünü, 6 derneğe yurt dışından akıtılan devasa fonlar oluşturdu.

İncelenen mali tablolarda, derneklerin Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsviçre, Belçika, Hollanda, Almanya ve İsveç gibi ülkelerden milyonlarca lira, dolar ve euro cinsinden hibe aldığı ortaya çıkarıldı.

Özellikle Pozitif Yaşam Derneği'nin hesap hareketlerinde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Avrupa Komisyonu, İngiltere merkezli vakıflar ve ABD menşeli ilaç şirketlerinden milyonlarca liralık para akışı sağlandığı belirlendi. Sadece 2024 yılı içerisinde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'ndan 11 milyon 786 bin 253 TL, 12 milyon 981 bin 22 TL ve 9 milyon 153 bin 108 TL gibi devasa rakamların dernek hesaplarına aktarıldığı belgelendi.

LİSTAG derneğinin Hollanda ve Almanya başkonsoloslukları ile İsveç merkezli kurumlardan yüklü miktarda döviz bazlı fonlandığı tespit edildi.

İSVİÇRE'DEN 4 PARÇADA 15 BİN DOLAR

Pozitif İz Derneği'nin İsviçre merkezli kurumlardan on binlerce dolar aldığı belgelendi.

Pozitif İz'e ilişkin DERBİS kayıtlarında International AIDS Society tarafından İsviçre'den dört ayrı yardım gönderildiği belirlendi. Rapor tablosuna göre 18 Mart 2024, 20 Aralık 2024, 4 Mart 2025 ve 19 Aralık 2025 tarihlerinde 15'er bin dolar olmak üzere toplam 60 bin dolar gönderildi.

Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen Gey Biseksüel Transseksüel İnterseksüel Derneği'nin Hollanda, Almanya, Belçika, İsveç gibi ülkelerin resmi kurumlarından on binlerce avro fon aldığı saptandı.

Raporlarda, bu devasa yabancı finansmanın, Türkiye'deki aile yapısını zayıflatmak ve LGBT propagandasını geniş kitlelere yaymak amacıyla kullanıldığına dikkat çekildi.

HEVİ'ye ilişkin raporun mali bilgiler bölümünde 2025 yılı için 7 milyon 402 bin 346 TL yurt dışı yardım, ayrıca 3 milyon 84 bin 61 TL bağış ve yardım kaydı bulunuyor.

Derneğin aynı dönem mali tablosunun genel toplamı 10 milyon 886 bin 679 TL olarak yer aldı. Raporda ayrıca dernek hakkında İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2023/2038 esas sayılı dosyasına ilişkin kayıt bulunduğu belirtildi.