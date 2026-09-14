Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 2026 - 2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde iki okulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bilal Erdoğan Diyarbakır’da öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ



Ziyaret gerçekleştirdiği okullarda öğrencilerle sohbet eden, öğretmen ve yöneticilerle bir araya gelen Bilal Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eğitimin akademik başarının ötesinde insanı, toplumu ve ülkenin geleceğini inşa eden bir süreç olduğuna dikkat çekerek çocukların kendi kültürünü ve değerlerini tanıyan, dünyayı doğru okuyabilen ve geleceğe öz güvenle hazırlanabilen bireyler olarak yetişmesinin önemini vurguladı.