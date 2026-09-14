ŞİFRE DEĞİŞTİRİLEBİLİR FAKAT YÜZ SIFIRLANAMAZ Uluslararası siber güvenlik otoriteleri, sosyal medyanın neden olduğu bu küresel tehdide karşı peş peşe alarmlar veriyor. Hindistan merkezli PTC News, yüksek çözünürlüklü özçekimlerin yüz geometrisi, cilt dokusu ve parmak izi çizgilerini barındırdığını aktardı. Sızdırılan şifrenin değiştirilebileceği ancak yüzün asla sıfırlanamayacağı gerçeği rapora yansıdı. Kullanıcıların fotoğrafların işlem sonrası silindiğini zannettiği, platformların bu görselleri yeni yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla sunucularında tuttuğu belirlendi. Şifre çalma devrinin kapanıp taklit döneminin başladığı günümüzde, dolandırıcılar elde ettikleri yüz ve ses verileriyle kullanıcıların yakınları kılığına girerek büyük mağduriyetler yaratmayı hedefliyor.

HER SONUÇ BİYOMETRİK BİR ÇAPA Daily Good Morning Kashmir gazetesi, akımın masum filtre uygulaması olmadığını, kullanıcıların kendi yüz hatlarını biyometrik çapa olarak sistemlere teslim ettiğini kaydetti. Şubat 2026'da dünya genelinden 61 veri koruma otoritesi, yapay zeka üretimi görsellere ilişkin ortak bildiri yayımlayarak rıza dışı görsel üretimi, çocukların istismarı ve deepfake risklerine karşı uluslararası acil önlem çağrısı yaptı. Yüklenen kaliteli yüz verilerinin deepfake videoları üretme, rıza dışı mahrem içerik oluşturma ve aile üyelerini hedef alan dolandırıcılıklarda ham madde olarak kullanıldığı saptandı. Sosyal medya platformlarının veri toplama iştahı, dijital güvenliği tamamen ortadan kaldırıyor.