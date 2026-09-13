Ergenlik dönemi, gençlerin bedensel ve hormonal değişimlerin yanı sıra dini, sosyal, kültürel ve cinsel kimlik gibi farklı alanlarda kendilerini sorguladıkları, rol modeller üzerinden kimliklerini şekillendirdikleri bir süreç olarak öne çıkıyor.

ERGENLİKTE KİMLİK ARAYIŞI VE ROL MODEL İHTİYACI

Sosyal medya, dijital platformlar ve akran çevresi de gençlerin bu dönemde karşılaştıkları içerikler ve geliştirdikleri algılar üzerinde etkili olabiliyor.

SOSYAL BULAŞMA VE KÜRESEL LOBİLERİN DİJİTAL PROPAGANDASI

Çocukların sağlıklı cinsel kimlik gelişimi konusunda bilgilendirilmesi, ailelerin bu süreçteki rolü, dijital mecralardaki LGBT içeriklerinin gençler üzerindeki etkisi ile "sosyal bulaşma" ve "akran bulaşması" olarak tanımladığı kavramları AA muhabirine değerlendiren Akın, ergenlik döneminde her gencin farklı kimlik alanlarında kendisini sorguladığını söyledi.

Ergenlik dönemindeki kimlik gelişimine değinen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın "Ergenlik döneminde her genç, dini, felsefi, siyasi, ahlaki, sosyal, kültürel ve cinsel kimlik -bunların hepsi birer kimlik başlığıdır- açısından kendini sorgular, denetler. Rol model alacağı kişilere bakar. Onlar uygunsa hangisinde özdeşleşeceğine karar verir." diye konuştu.

Akın, çocukların ergenlik döneminde sağlıklı cinsel kimlik gelişimi konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, ailelere yönelik eğitimlerin de artırılması gerektiğini ifade etti.