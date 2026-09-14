İlk derste aynı sırayı paylaşmanın, birbirinin elinden tutmanın, farklılıklarla yan yana durmanın ve aynı vatana gönülden bağlanmanın öneminin ele alındığını aktaran Tekin, kardeşlik vurgusu yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler yeniden sıralarına kavuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni dönemin ilk dersine ilişkin mesaj verdi.

Tekin, "Biz o sözün merkezine kardeşliği koyuyoruz" dedi.

İlk dersin yalnızca eğitim yılının ilk dersi olmadığını vurgulayan Bakan Tekin, bunun çocukların okulda nasıl bir ortamda yetişmesinin istendiğine ilişkin ilk söz olduğunu ifade etti.



BAKAN TEKİN'DEN PERSONELE VİDEO MESAJ

Öte yandan bakanlığın internet sayfasında yer alan bilgiye göre Bakan Tekin, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmenler ile bakanlık personeline kısa mesaj yoluyla video mesajı gönderdi.

Bakan Tekin'den öğretmenlere mesaj!

Tekin, öğretmenlere yönelik video mesajında, "Kıymetli Meslektaşım, yeni eğitim-öğretim yılının bu ilk gününde tahtanın önünde durduğunuz o anı ve umutla bakan yüzlerce gözle buluştuğunuz saf heyecanı sizinle beraber yüreğimde hissediyorum. Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor." ifadelerini kullandı.

Anneler ve babaların evlerinin en kıymetli varlıklarını öğretmenlere teslim ettiğini aktaran Tekin, "Çocuklar, meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını ve pırıl pırıl dimağlarını sizin şefkatinize bırakıyor. Bu ulvi emanetin temelinde sizin sağlam şahsiyetiniz, merhametiniz ve güvenilirliğiniz yatıyor. İnsan yetiştirmek gibi büyük bir sorumluluğu işte bu erdemlerle taşıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlerin, çocukların hayatına dokunan o biricik, özgün ve yeri doldurulamaz rehberler olduğunu vurgulayan Tekin, bugün bir çocuğun başını okşarken ona söylenen küçücük bir sözün yıllar sonra hayatına yön verecek bir pusulaya dönüşeceğini kaydetti.