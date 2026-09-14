Santos'tan Mersin'e uzanan 350 kiloluk uyuşturucu rotası: Dalgıçların günlerce süren hazırlığı deşifre oldu
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mersin Limanı'na gelen kuru yük gemisinin altında 350 kilogram kokain ele geçirildi. Yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki uyuşturucunun, uluslararası kartellerin kullandığı “Tor pido/Parazit” yöntemiyle Santos Limanı'nda geminin kinistin (sea chest) bölümüne yerleştirildiği belirlenirken, uyuşturucuyu çıkarmak için görevlendirildikleri tespit edilen iki dalgıcın günlerce hazırlık dalışı yaptığı ortaya çıktı.
Mersin'de 1,5 milyar lira değerindeki 350 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Liberya bayraklı CSPC PİSCES isimli kuru yük gemisinin altına Santos Limanı'nda yerleştirilen uyuşturucunun, Türkiye'de dalgıçlar tarafından çıkarılacağı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Su Altı Teknolojileri mezunu iki dalgıcın takibe alındığı operasyonda, geminin altında yapılan aramada 12 kolide 260 paket hâlinde 350 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
4 AYLIK GEMİNİN ROTASI TAKİBE ALINDI
Çin merkezli finansal kiralama şirketi CITIC Financial Leasing'e ait 84 bin 500 DWT kapasiteli, Liberya bayraklı "CSPC PİSCES" isimli kuru yük gemisinin ticari işletmesini Çin devletine ait COSCO Shipping Specialized Carriers yürütüyordu.
Mayıs 2026'da tersaneden ilk kez denize indirilen 225 metre uzunluğundaki gemi, güvertesinde bulunan 4 ağır yük vinci sayesinde açık denizde rüzgâr türbini parçaları ve devasa kanatları taşıyabilecek özel bir "Heavy Lift" (Ağır Yük) mimarisiyle tasarlandı.
Geminin ayrıca nemden kolay etkilenen rulo ağaç selülozlarını küflenmeden ve zarar görmeden koruyacak özel havalandırma sistemleriyle inşa edildiği belirtildi.
Yaklaşık 4 aylık gemi, ilk ticari seferinde Asya'dan aldığı rüzgâr gülü santrali parçalarıyla Amerika kıtasına doğru yola çıktı.
LOS ANGELES'TAN SANTOS'A UZANAN SEFER
CSPC PİSCES, 1 Temmuz 2026'da Los Angeles'a ulaştığında suya batma derinliği 10 metre seviyesindeydi.
Yükünü indiren gemi, 3 Temmuz'da Güney Amerika'daki Brezilya'ya gitmek üzere yeniden hareket etti ve bu sırada batma seviyesi 8,7 metreye çıktı.
8 Ağustos'ta Uruguay'ın Punta Pereira Limanı'na ulaşan gemi burada 3 gün demirledi. Ardından 14 Ağustos'ta Brezilya'nın Santos Limanı'na vardı. Gemi bir gün demir sahasında bekledikten sonra 15 Ağustos'ta rıhtıma yanaştı.
NE OLDUYSA SANTOS LİMANI'NDA OLDU
Geminin Santos Limanı'nda yaklaşık 73 saat, yani 3 gün kaldığı belirtildi. Bu süre içinde yasal olarak endüstriyel ağaç selülozu, başka bir ifadeyle kâğıt hamuru, yüklendi.
Yaklaşık 7,5 metre olan batma seviyesi, kâğıt hamurunun ambarlara tamamen doldurulmasının ardından 11,7 metreye ulaştı.
Uyuşturucunun da bu limanda gemiye yerleştirildiği değerlendirildi.
350 KİLO KOKAİN GEMİNİN ALTINA GİZLENDİ
Uluslararası uyuşturucu kartellerinin sıkça kullandığı "Tor pido/Parazit" yöntemiyle profesyonel su altı dalgıçlarının gece karanlığında geminin altına sızdığı belirlendi.
Gemi personelinin haberi olmadan deniz suyu emiş motorlarının bulunduğu kinistin (sea chest) bölümüne ulaşan dalgıçların, özel su geçirmez koli ve çantalarla taşıdıkları 350 kilogram kokaini bu bölüme vidalar veya halatlarla sabitlediği değerlendirildi.
Gemi, Santos Limanı'ndan 19 Ağustos'ta ayrıldı. Akdeniz'e giren gemi, 5 Eylül'de İspanya'da 10 saatlik yakıt molası verdi. Ardından Mersin'e doğru hareket etti.
MERSİN BAŞSAVCILIĞI İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
Gemi Türkiye'ye doğru ilerlerken Mersin ayağında da soruşturma çalışmaları sürdü.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına, Mersin Limanı'na yanaşacak geminin altında uyuşturucu bulunduğu ve söz konusu uyuşturucunun dalgıçlar aracılığıyla çıkarılacağı yönünde ihbar geldi.
Bunun üzerine Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, uyuşturucunun denizden çıkarılması için su altı teknolojileri mezunu iki kişiyle anlaşıldığı tespit edildi.
Didim'de bir balık çiftliğinde çalışan Eren Yüksel ile Oğuzhan Karaca'ın uyuşturucuyu geminin altından çıkarmak üzere görevlendirildiği belirlendi.
GÜNLERCE HAZIRLIK DALIŞI YAPMIŞLAR
Dalgıçlar O. K. ve E. Y. teknik ve fiziki takibe alındı.
Takip sırasında dalgıçların, bölgedeki dalışlardan önce derinlik performansını artırmak ve nefes kontrolünü geliştirmek amacıyla günlerce hazırlık dalışları yaptığı tespit edildi.
Geminin 11 Eylül'de Mersin Limanı'na yanaşmasıyla birlikte operasyon için düğmeye basıldı.
DENİZ POLİSİ GEMİNİN ALTINI ARADI
Gemiden uyuşturucuyu çıkarmak için hazırlık yaptığı belirlenen Eren Yüksel ve Oğuzhan Karaca ile birlikte Özgür Doğan Arslanoğlu, Murat Demir, Mehmet Soytaş, Ahmet Erik, Yusuf Tepe, Baver Baran ve Ercan Birgin gözaltına alındı.
Deniz polisi dalgıçları tarafından geminin altında yapılan aramada, 12 kolide 260 paket içerisinde toplam 350 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucunun değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.