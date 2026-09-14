Mersin'de 1,5 milyar lira değerindeki 350 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Liberya bayraklı CSPC PİSCES isimli kuru yük gemisinin altına Santos Limanı'nda yerleştirilen uyuşturucunun, Türkiye'de dalgıçlar tarafından çıkarılacağı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Su Altı Teknolojileri mezunu iki dalgıcın takibe alındığı operasyonda, geminin altında yapılan aramada 12 kolide 260 paket hâlinde 350 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Geminin ayrıca nemden kolay etkilenen rulo ağaç selülozlarını küflenmeden ve zarar görmeden koruyacak özel havalandırma sistemleriyle inşa edildiği belirtildi.

Mayıs 2026'da tersaneden ilk kez denize indirilen 225 metre uzunluğundaki gemi, güvertesinde bulunan 4 ağır yük vinci sayesinde açık denizde rüzgâr türbini parçaları ve devasa kanatları taşıyabilecek özel bir "Heavy Lift" (Ağır Yük) mimarisiyle tasarlandı.

LOS ANGELES'TAN SANTOS'A UZANAN SEFER

CSPC PİSCES, 1 Temmuz 2026'da Los Angeles'a ulaştığında suya batma derinliği 10 metre seviyesindeydi.

Yükünü indiren gemi, 3 Temmuz'da Güney Amerika'daki Brezilya'ya gitmek üzere yeniden hareket etti ve bu sırada batma seviyesi 8,7 metreye çıktı.

8 Ağustos'ta Uruguay'ın Punta Pereira Limanı'na ulaşan gemi burada 3 gün demirledi. Ardından 14 Ağustos'ta Brezilya'nın Santos Limanı'na vardı. Gemi bir gün demir sahasında bekledikten sonra 15 Ağustos'ta rıhtıma yanaştı.

NE OLDUYSA SANTOS LİMANI'NDA OLDU

Geminin Santos Limanı'nda yaklaşık 73 saat, yani 3 gün kaldığı belirtildi. Bu süre içinde yasal olarak endüstriyel ağaç selülozu, başka bir ifadeyle kâğıt hamuru, yüklendi.

Yaklaşık 7,5 metre olan batma seviyesi, kâğıt hamurunun ambarlara tamamen doldurulmasının ardından 11,7 metreye ulaştı.

Uyuşturucunun da bu limanda gemiye yerleştirildiği değerlendirildi.