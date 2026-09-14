Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ay programında yeni adımı duyurdu.

Türkiye'nin Ay aracı 2027'de uzayda



Buna göre, Türkiye'nin Ay aracı 2027'nin ilk aylarında uzaya fırlatılacak.



Kacır, "Üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığımız Ay uzay aracımızı, sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a uğurluyoruz. Buradaki testlerle dayanıklılığını kontrol edeceğiz. Testlerin tamamlanmasında sonra Kennedy Uzay İstasyonuna göndereceğiz. 2027'nin ilk aylarında uzaya göndermeyi planlıyoruz." dedi.



Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları:

Uzay aracımızı bilimsel çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ay yüzeyine yerleştirmek istiyoruz. Sistemimizi ay yüzeyine yerleştireceğiz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki uzay aracımızı yüzde 80 yerlilik oranıyla geliştirdik.

Ay uzay aracımızı TUSAŞ'a yolcu ediyoruz. Buradaki testlerle dayanıklılığını kontrol edeceğiz. testlerin tamamlanmasında sonra Kennedy Uzay İstasyonuna göndereceğiz. 2027'nin ilk aylarında uzaya göndermeyi planlıyoruz.

2022 yılının başında başlattığımız program yüzde 77 oranında tamamlanmıştır. Ay Uzay Aracımızın geliştirme süreçlerinde yerli firmalarımız ve girişimlerimiz görev aldı.

Uzay aracımız kuzey-güney yörüngesinde 100 km irtifada görev yapacak.

Ay uzay aracımızın yörünge görevi sonrasında, kontrollü şekilde ay yüzeyine indireceğiz.

2022 yılının başında başlattığımız program yüzde 77 oranında tamamlanmıştır. Ay Uzay Aracımızın geliştirme süreçlerinde yerli firmalarımız ve girişimlerimiz görev aldı.

200'den fazla mühendis projede emek verdi

Ay uzay görevi yapan 9. ülke olmayı planlıyoruz

Tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum.

NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle Artemis Mutabakatı'na katıldık. Savunma sanayine benzer bir ekosistemi uzay çalışmalarında da kurmak istiyoruz.

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