Mersin’de uyuşturucu operasyonu! Bakan Gürlek açıkladı: Geminin altına gizlenen kokain ele geçirildi 9 şüpheli yakalandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Brezilya'dan gelerek Mersin Limanı'na yanaşan bir kuru yük gemisinde, geminin su altındaki motor soğutma bölümüne gizlenmiş piyasa değeri 1,5 milyar TL olan 350 kilo kokain ele geçirildiğini duyurdu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, uyuşturucuyu sualtı deniz scooteri ve dalış ekipmanlarıyla çıkarmayı planlayan Ö.D.A. ve M.D.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da 2017'den bu yana firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un yakalanmasının ardından, bu kez Mersin'de Güney Amerika'dan deniz yoluyla getirilen kokainin sevkiyatını planlayan uyuşturucu ağına yönelik operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı.
A HABER'DE VURGULAMIŞTI: ŞİMDİ SIRA BARONLARDA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber canlı yayınında uyuşturucuyla mücadelede yeni hedefin baronlar ve uluslararası suç ağları olduğuna dikkat çekmişti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama!
Gürlek, operasyonlara ilişkin açıklamasında, "Şimdi sıra baronlarda demiştik…" ifadelerini kullanarak, "Sözümüzün arkasındayız. Uyuşturucu baronlarının ve kurdukları uluslararası suç ağlarının peşindeyiz." dedi.
İSLAM YAKUT İSTANBUL'DA YAKALANMIŞTI
Bakan Gürlek, daha iki gün önce İstanbul'da önemli bir operasyona imza atıldığını hatırlattı.
2017'den bu yana firari olan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un yakalandığını belirten Gürlek, ardından Mersin'de düzenlenen operasyona ilişkin detayları paylaştı.
Gürlek, "Daha iki gün önce İstanbul'da, 2017'den bu yana firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'u yakalamıştık. Bugün de Mersin'de, Güney Amerika'dan deniz yoluyla getirilen kokainin sevkiyatını planlayan bir uyuşturucu ağına darbe vurduk." ifadelerini kullandı.
UYUŞTURUCUYU GEMİNİN ALTINA GİZLEMİŞLER
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucunun sevkiyatına yönelik planın deşifre edildiğini belirten Bakan Gürlek, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmaların ayrıntılarını açıkladı.
Uyuşturucunun geminin su altındaki gövdesine gizlenerek dalgıçlar aracılığıyla çıkarılmasının ve daha sonra batı illerine sevk edilmesinin planlandığını belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen çalışmalarla uyuşturucunun geminin su altındaki gövdesine gizlenerek dalgıçlar marifetiyle çıkarılması ve batı illerimize sevk edilmesi planını deşifre ettik."
1,5 MİLYAR TL'LİK KOKAİN VE SUALTI DENİZ SCOOTERI ELE GEÇİRİLDİ
Brezilya'dan yola çıkan ve Mersin Limanı 17 Numaralı rıhtıma yanaşan "CSPC PİSCES" isimli kuru yük gemisinde arama yapıldı. Geminin su altındaki dış gövdesinde bulunan motor soğutma suyu (Kinistin) bölümüne zulalanmış 12 büyük paket içerisinde piyasa değeri 1 Milyar 500 Milyon TL olan 350 kg kokain maddesi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca sevkiyatta kullanılmak üzere hazırlanan dalış ekipmanları ile sualtı deniz scooteri malzemelerine de el konuldu.
TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLE 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CMK 135. ve 140. maddeleri uyarınca yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, uyuşturucuyu dalgıçlar vasıtasıyla çıkarmayı planlayan Ö.D.A., M.D., M.S., A.E., Y.T., B.B., E.B., E.Y. ve O.K. isimli 9 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında TCK-188 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.