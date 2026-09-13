2017'den bu yana firari olan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un yakalandığını belirten Gürlek, ardından Mersin'de düzenlenen operasyona ilişkin detayları paylaştı. Gürlek, "Daha iki gün önce İstanbul'da, 2017'den bu yana firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'u yakalamıştık. Bugün de Mersin'de, Güney Amerika'dan deniz yoluyla getirilen kokainin sevkiyatını planlayan bir uyuşturucu ağına darbe vurduk." ifadelerini kullandı.

Mersin Limanı'na yanaşan geminin su altındaki bölümünde yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildi. UYUŞTURUCUYU GEMİNİN ALTINA GİZLEMİŞLER Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucunun sevkiyatına yönelik planın deşifre edildiğini belirten Bakan Gürlek, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmaların ayrıntılarını açıkladı.

Kokainin geminin motor soğutma suyu bölümüne gizlendiği tespit edildi. Uyuşturucunun geminin su altındaki gövdesine gizlenerek dalgıçlar aracılığıyla çıkarılmasının ve daha sonra batı illerine sevk edilmesinin planlandığını belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı: "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen çalışmalarla uyuşturucunun geminin su altındaki gövdesine gizlenerek dalgıçlar marifetiyle çıkarılması ve batı illerimize sevk edilmesi planını deşifre ettik."