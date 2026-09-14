Yasa dışı 412 internet sitesine kilit 755 hesaba mercek
Başkentte jandarma ekiplerince gerçekleştirilen sanal devriye çalışmaları siber suçlulara göz açtırmadı. 7-14 Eylül 2026 haftasında internet üzerinde yürütülen taramalarda yasa dışı bahis ile müstehcenlik suçu işlediği saptanan toplam 412 internet sitesinin erişimi engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordineli yürütülen çalışmalarda 755 farklı adres incelendi. Faili meçhul siber olayların çözümü için yürütülen mesaide Etimesgut ilçesindeki 8 dolandırıcılık vakası aydınlatıldı, olaylara karışan 11 kişi hakkında yasal süreç başlatıldı.
İnternetin karanlık dehlizlerinde suç işleyenlere yönelik çember daralırken, başkentte jandarma ekiplerinin klavye başında yürüttüğü titiz takip yüzlerce yasa dışı platformun sonunu getirdi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-14 Eylül tarihlerinde internet ortamında sanal devriye ile açık kaynak araştırma faaliyetleri gerçekleştirildi.
Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar kapsamında 755 sosyal medya hesabı ile URL adresi detaylı şekilde incelendi.
İncelemeler neticesinde yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 347 internet sitesi saptandı.
Müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 65 internet sitesi belirlendi.
Toplam 412 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişimin engellenmesi sağlandı.
DOLANDIRICILIK DOSYALARI ÇÖZÜLDÜ
Siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sadece erişim engelleriyle sınırlı kalmadı.
Yıl içinde meydana gelen faili meçhul siber olayların çözümü amacıyla yürütülen mesai kapsamında Etimesgut ilçesindeki 8 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.
Söz konusu dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 11 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı aktarıldı.