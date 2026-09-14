Yasa dışı 412 internet sitesine kilit 755 hesaba mercek

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar kapsamında 755 sosyal medya hesabı ile URL adresi detaylı şekilde incelendi.

Toplam 755 sosyal medya hesabı ile URL adresinin incelendiği çalışmalarda, yasa dışı bahis oynatan 347 ile müstehcen içerik paylaşan 65 olmak üzere toplam 412 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aracılığıyla erişime kapatıldı.

DOLANDIRICILIK DOSYALARI ÇÖZÜLDÜ

Siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sadece erişim engelleriyle sınırlı kalmadı.

Yıl içinde meydana gelen faili meçhul siber olayların çözümü amacıyla yürütülen mesai kapsamında Etimesgut ilçesindeki 8 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

Söz konusu dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 11 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı aktarıldı.