Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme! Kurtlar Vadisi senaristleri ifade verecek
Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında, Kozinoğlu’nun ölümünden yalnızca iki gün önce yayımlanan Kurtlar Vadisi’nin 136. bölümündeki tehdit sahnesi ile ölümünden sonra ekrana gelen 139. bölümdeki şırıngayla hava enjekte edilerek gerçekleştirilen ölüm sahnesi mercek altına alındı. Dizinin farklı bölümlerindeki “ERDOĞAN” yazılı mezar taşı ve “34 FG 7061” plakalı araç görüntüleri de incelenirken, dönemin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın bilgisine başvurulacağı belirtildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Silivri Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu sırada 12 Kasım 2011'de hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken tespitlere ulaşıldı.
Soruşturma dosyasında, Kozinoğlu'nun ölümünden kısa süre önce ve sonrasında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu'nun bölümlerindeki sahnelerin de incelemeye alındığı belirtildi.
O SAHNEDEN İKİ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Dosyada yer alan tespitlere göre, 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümde "Kazım Kaşifoğlu" isimli karakterin bir hücrede tutulduğu ve Polat Alemdar karakterinin hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim edildiği görüldü.
Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu'na yönelik tehditlerin de sahnede yer aldığı belirlendi.
Kaşifoğlu'nun yanında bulunan İlhan karakterinin, "Kaşifoğlu! Azrail'in benim. Kaşifoğlu, seni ben öldüreceğim" şeklinde ifadeler kullandığı tespit edildi. Söz konusu bölümün yayınlanmasından yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirmesi soruşturma dosyasına girdi.
ÖLÜM SAHNESİ DE İNCELENİYOR
Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümde yer alan sahne de soruşturma kapsamında dikkat çekti.
Bu bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu söylediği, ardından duş aldığı ve "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü sahnenin ekrana getirildiği belirlendi.
"ERDOĞAN" YAZILI MEZAR TAŞI DA DOSYADA
Soruşturma dosyasında dizinin farklı bölümlerine ilişkin başka tespitlerin de bulunduğu kaydedildi. 17 Mayıs 2012'de yayınlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde üzerinde "ERDOĞAN" yazan mezar taşının ekrana getirildiği tespit edildi.
Dizinin 4 Şubat 2010 tarihli 79. bölümünde ise "34 FG 7061" plakalı aracın görüntülendiği kayıtlara geçti.
İFADELERİNE BAŞVURULACAK
Dosyada yer alan tespitlere konu olan bölümlerde Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın senarist olarak görev yaptığı belirlendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında senaristlerin bilgisine başvurulacağı öğrenildi.