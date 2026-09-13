Soruşturma dosyasında, Kozinoğlu'nun ölümünden kısa süre önce ve sonrasında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu'nun bölümlerindeki sahnelerin de incelemeye alındığı belirtildi.

O SAHNEDEN İKİ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Dosyada yer alan tespitlere göre, 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümde "Kazım Kaşifoğlu" isimli karakterin bir hücrede tutulduğu ve Polat Alemdar karakterinin hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim edildiği görüldü.

Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu'na yönelik tehditlerin de sahnede yer aldığı belirlendi.