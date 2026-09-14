20 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı ilk ders ziliyle başladı. Güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığı yeni dönemin ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Yaz tatilinin ardından Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyonu aşkın öğretmen için 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı bugün resmen başladı.
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün trafik yüzde 51 olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.
Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü trafik yoğunluğu, İstanbul Valiliğinin saat değişikliği sonrası yüzde 51 olarak ölçüldü. Valilik kararıyla sadece ilk güne özel olarak okul başlangıç saati 10.00'a, bitiş saati ise 15.00'e alınmıştı.
Karar sonrası sabah 07.34 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. Özellikle trafik yoğunluğunun boğaz köprüleri istikametinde olduğu havadan görüntülendi.
OKUL ZİLİ ÇALDI
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler, sabahın erken saatlerinde okul bahçelerini doldurarak ders başı yaptı. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan 2,5 milyondan fazla minik öğrenci ise geçen haftaki uyum sürecinin ardından üst sınıflarla bir araya geldi. Sabah saatlerinde okul önlerinde oluşan yoğunlukta velilerin ve çocukların heyecanı öne çıkarken, büyükşehirlerde trafik akışını rahatlatmak adına zabıta ve trafik ekipleri ek tedbirler aldı. Kolluk kuvvetleri de okul çevrelerinde güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.
İLK ARA TATİL 16-20 KASIM TARİHLERİNDE
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026'da yapılacak, yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027'de başlayacak.
GELENEKSEL OYUNLARA DAHA FAZLA YER VERİLECEK
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması sebebiyle Ankara'da bir mesaj yayımladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile üçüncü yıla girdiklerini belirten Tekin; modelin merkezinde "yetkin ve erdemli insan" anlayışının yer aldığını vurguladı. Öğrenci, öğretmen ve velilere seslenen Tekin, dijital dünyada mahremiyetin korunması ve teknolojiyi yönetebilecek iradenin sergilenmesi gerektiğini ifade etti. Tekin mesajında bu yıl "Maarifin Kalbinde Oyun" anlayışıyla geleneksel oyunlara daha fazla yer açılacağını dile getirdi.
HATAY'DA 254 YENİ OKUL EĞİTİME HAZIR
6 Şubat felaketinde 210 okulun yıkıldığı Hatay'da, devlet-millet dayanışmasıyla 254 yeni okul inşa edilerek eğitime kazandırıldı. Yeni eğitim-öğretim yılına güçlü bir altyapıyla giren kentte, ihalesi tamamlanan ve yapımı süren projelerle birlikte toplam 3 bin 600 yeni dersliğin hizmete sunulması hedefleniyor
GÜVENLİK SEFERBERLİĞİ
2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı için İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet ve jandarma ekipleri alarm seviyesine geçti. Türkiye genelinde Toplum Yararına Programlar kapsamındaki 31 bin okul bahçe görevlisi göreve başladı. Riskli okullarda 2 bin 804 el dedektörü devreye alınırken; okul polisleri, mobil timler, narkotik ve trafik devriyeleri okul çevrelerinde tam zamanlı denetim sağlayacak.