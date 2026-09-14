2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı ilk ders ziliyle başladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

OKUL ZİLİ ÇALDI



Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler, sabahın erken saatlerinde okul bahçelerini doldurarak ders başı yaptı. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan 2,5 milyondan fazla minik öğrenci ise geçen haftaki uyum sürecinin ardından üst sınıflarla bir araya geldi. Sabah saatlerinde okul önlerinde oluşan yoğunlukta velilerin ve çocukların heyecanı öne çıkarken, büyükşehirlerde trafik akışını rahatlatmak adına zabıta ve trafik ekipleri ek tedbirler aldı. Kolluk kuvvetleri de okul çevrelerinde güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.



İLK ARA TATİL 16-20 KASIM TARİHLERİNDE



Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026'da yapılacak, yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027'de başlayacak.

GELENEKSEL OYUNLARA DAHA FAZLA YER VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması sebebiyle Ankara'da bir mesaj yayımladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile üçüncü yıla girdiklerini belirten Tekin; modelin merkezinde "yetkin ve erdemli insan" anlayışının yer aldığını vurguladı. Öğrenci, öğretmen ve velilere seslenen Tekin, dijital dünyada mahremiyetin korunması ve teknolojiyi yönetebilecek iradenin sergilenmesi gerektiğini ifade etti. Tekin mesajında bu yıl "Maarifin Kalbinde Oyun" anlayışıyla geleneksel oyunlara daha fazla yer açılacağını dile getirdi.