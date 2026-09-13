Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, "Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı tebrik ediyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

NEDİR BU ROŞ AŞANA?

Roş Aşana Bayramı, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeliyor.