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Başkan Erdoğan'dan "Roş Aşana" mesajı: Barışa ve huzura vesile olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana Bayramı için "Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı tebrik ediyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

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Başkan Erdoğan'dan "Roş Aşana" mesajı: Barışa ve huzura vesile olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, "Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı tebrik ediyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

NEDİR BU ROŞ AŞANA?

Roş Aşana Bayramı, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeliyor.

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