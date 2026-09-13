

"EĞER YANARSAM SENİ DE YAKARIM"

Sultan Nur Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini de olayın içine çekeceğini söylediğini iddia etti.

Ulu, konuyla ilgili olarak, "Eğer yanarsam yakarım, seni de olayın içine çekerim'" dedi bana. Bana dedi ki, avukatlar dahil gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler." ifadelerini kullandı.