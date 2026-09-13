Güllü'nün ölümüyle ilgili Sultan’ın yeni ses kaydı! Cinayet iddiası: Annesini camdan attığı öne sürüldü
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada itirafçı olduğu belirtilen Sultan Nur Ulu ortaya çıkan ses kaydında, olay gecesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ulu, Tuğyan'ın annesini camdan attığını, ardından tehditlerde bulunduğunu iddia etti; ilk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması bekleniyor.
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili ortaya çıkan yeni ses kayıtları soruşturmadaki dikkat çekici iddiaları yeniden gündeme getirdi.
İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması beklenen davada, olay gecesi Tuğyan Ülkem Gülter'in yanında bulunan ve daha sonra itirafçı olduğu belirtilen arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ses kaydındaki ifadeleri ortaya çıktı. Sultan Nur Ulu, olayın planlı olduğu iddiasında bulunurken, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin düşmesinin ardından sergilediğini öne sürdüğü davranışları da anlattı.
GÜLLÜ PENCEREDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
İlk anda kaza olarak değerlendirilen olay, soruşturmanın derinleşmesiyle farklı bir boyut kazandı. Şüpheli ölümle ilgili yürütülen incelemelerde ortaya çıkan detaylar dikkat çekti.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada baş şüpheli olarak tutuklandı.
YENİ SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Güllü cinayetiyle ilgili yeni bir ses kaydının ortaya çıktığı belirtildi. ATV'nin haberine göre, annesinin ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, ses kaydında olay gecesine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.
Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini aşağıya attıktan sonra sergilediğini öne sürdüğü davranışları da anlattı.
"ANNESİNİ CAMDAN ATIYOR VE…"
Sultan Nur Ulu, ses kaydında şu ifadeleri kullandı:
"Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünle görüyorsun. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış. Sonra aşağıya iniyoruz, Tuğyan kendisini parçalamaya başlıyor. Ben şok geçirdim."
"KESİN BENİM ÜSTÜME ATACAK"
Güllü'nün ölümüyle ilgili davada duruşma günü yaklaşırken, Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun olay gecesine ilişkin iddiaları da gündeme geldi.
Sultan Nur Ulu, ses kaydında Güllü'nün hayatını kaybettiği gece yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünle görüyorsun. Korkudan peşinden koşuyorum. Sonra aşağıya iniyoruz. Tuğyan kendisini parçalamaya başladı. Şok geçirdim. Ben çok korktum. Dedim ki kesin benim üstüme atacak."
"EĞER YANARSAM SENİ DE YAKARIM"
Sultan Nur Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini de olayın içine çekeceğini söylediğini iddia etti.
Ulu, konuyla ilgili olarak, "Eğer yanarsam yakarım, seni de olayın içine çekerim'" dedi bana. Bana dedi ki, avukatlar dahil gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler." ifadelerini kullandı.
"CİNAYETİ KAFASINDA KURGULAMIŞ"
Ses kaydında yer alan bir diğer dikkat çekici iddiada ise Sultan Nur Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in cinayeti önceden planladığını öne sürdü.
Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisine yönelik sözlerini aktararak şunları söyledi:
"Tuğyan'ın bana kurduğu cümle şu oldu: 'Ben yanarsam seni de yakarım, susacaksın, eğer yanarsam yakarım, seni bu olayın içine çekerim' dedi bana."
Sultan Nur Ulu, ses kaydının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
""Bana, avukatlar dahil gerçeği bilmeyeceklerini, öğrenmeyeceklerini söyledi. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış."