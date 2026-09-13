Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'ye gitti. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşüyor. AHaber CANLI YAYIN Hakan Fidan'ın açıkalmalarından öne çıkan satır başları şöyle: SDG'nin kendini feshetmesi ve entegrasyonun tamamlanması yönünde açıkladığı deklarasyon önemli bir gelişme. Suriye hükümetinin yapıcı adımlarına verilen yapıcı bir yanıt. Bunun en kısa sürede hayata geçirilmesini ve sahadaki yansımalarını görmeyi bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın inşallah yakın zamanda Suriye'yi ziyaret etmesi planlanmakta. Kendileri bu ziyareti uzun zamandır istiyordu ŞARA İLE DE GÖRÜŞECEK Fidan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Ziyaret, Fidan ile Şeybani'nin 6 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da yaptığı görüşmelerin devamı niteliği taşıyor. Temasların en öncelikli gündem maddesini güvenlik politikaları oluşturuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek üzere komşu ülkeye iki günlük ziyaret gerçekleştiriyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)