Bakan Fidan iki günlük Suriye ziyaretine başladı... YPG’nin feshi ve İsrail haydutluğu masada
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de kalıcı barış ortamının tesis edilmesi amacıyla iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Suriyeli mevkidaşı Şeybani ve Cumhurbaşkanı Şara ile yapılacak görüşmelerde, İsrail’in Suriye’nin güneyini hedef alan saldırıları karşısında uluslararası toplumla yürütülecek ortak stratejiler ele alınacak. Türkiye’nin Suriye’nin ekonomik toparlanmasına vereceği destek yinelenirken, bölgesel bağlantıların yeniden kurulmasına yönelik dev projeler gözden geçirilecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'ye gitti.
Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşüyor.
Hakan Fidan'ın açıkalmalarından öne çıkan satır başları şöyle:
SDG'nin kendini feshetmesi ve entegrasyonun tamamlanması yönünde açıkladığı deklarasyon önemli bir gelişme. Suriye hükümetinin yapıcı adımlarına verilen yapıcı bir yanıt.
Bunun en kısa sürede hayata geçirilmesini ve sahadaki yansımalarını görmeyi bekliyoruz.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın inşallah yakın zamanda Suriye'yi ziyaret etmesi planlanmakta. Kendileri bu ziyareti uzun zamandır istiyordu
ŞARA İLE DE GÖRÜŞECEK
Fidan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
Ziyaret, Fidan ile Şeybani'nin 6 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da yaptığı görüşmelerin devamı niteliği taşıyor. Temasların en öncelikli gündem maddesini güvenlik politikaları oluşturuyor.
YPG'NİN FESHİ MASADA
Terör örgütü YPG/SDG'nin fesih kararı ile entegrasyon sürecinde yaşanan son gelişmeler detaylı şekilde ele alınacak.
Alınan kararların zamanında uygulanmasının taşıdığı önem Şam yönetimine aktarılacak.
İSRAİL SALDIRGANLIĞINA KARŞI ORTAK TUTUM
Bakan Fidan'ın çantasındaki diğer önemli dosyayı Suriye'nin güneyindeki gerilim oluşturuyor.
İsrail'in Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını giderek daha fazla tehdit eden saldırganlığına dikkat çekilecek.
İsrail saldırıları karşısında uluslararası toplumla birlikte atılabilecek diplomatik adımlar değerlendirilecek.
Suriye'de kalıcı istikrar, barış ve refah ortamının tesis edilmesine yönelik Türkiye'nin yürüttüğü çabalar ikili ilişkiler çerçevesinde gözden geçirilecek.
TÜRKMENLERE EŞİT VATANDAŞLIK VURGUSU
Görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması ilkeleri teyit edilecek.
Suriye Türkmenleri dahil toplumun bütün bileşenlerinin eşit vatandaşlık temelinde ülkenin geleceğine katkı sağlamasının taşıdığı kritik önem vurgulanacak.
Siyasi çözüm sürecinin hızlandırılmasına yönelik beklentiler dile getirilecek.
EKONOMİK TOPARLANMAYA TAM DESTEK
Diplomatik temaslarda ticaret, enerji, ulaşım ve bağlantısallık alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Bölgede ticaret ve ulaşımın geliştirilmesine ilişkin son projeler masaya yatırılacak.
Türkiye'nin, Suriye'nin ekonomik toparlanmasının hızlandırılması ve bölgesel bağlantılarının yeniden tesis edilmesine yönelik desteğini kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.