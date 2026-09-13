Çerçeve Yasa ile birlikte Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj aşıldı. Şimdi gözler PKK'nın silahları teslim edip Kandil'i boşaltmasına çevrildi.



Teyit ve tespit aşamasında terör örgütünün Kandil'e kadar uzanan mağara ve kamplarının tamamını 1 Ekim'e kadar boşaltması gerekiyor.



Çerçeve yasanın TBMM'den geçmesinin ardından DEM Parti İmralı heyeti, elebaşı Abdullah Öcalan'la ilk kez bir araya gelmek üzere İmralı'ya gitti.

DEM Parti İmralı Heyeti Öcalanın mesajını paylaştı: Yasa sürecin anahtarı olacak | Kandile uyarı İMRALI: YASA SÜRECİN ANAHTARI OLACAK Heyet, son olarak 2 Ağustos'ta İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Bu görüşmede Öcalan, "Silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır. Yasa sürecin anahtarı olacak" mesajı vermişti.