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DEM Parti heyeti 17. kez İmralı'da! Çerçeve Yasa sonrası ilk

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 17. kez İmralı Adası'na gitti. Görüşme, çerçeve yasa sonrası ilk olma özelliğini taşıyor. Bir yandan da gözler PKK'nın silahları teslim edip Kandil'i boşaltmasına çevrildi.

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DEM Parti heyeti 17. kez İmralı'da! Çerçeve Yasa sonrası ilk
Çerçeve Yasa ile birlikte Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraj aşıldı. Şimdi gözler PKK'nın silahları teslim edip Kandil'i boşaltmasına çevrildi.

Teyit ve tespit aşamasında terör örgütünün Kandil'e kadar uzanan mağara ve kamplarının tamamını 1 Ekim'e kadar boşaltması gerekiyor.

Çerçeve yasanın TBMM'den geçmesinin ardından DEM Parti İmralı heyeti, elebaşı Abdullah Öcalan'la ilk kez bir araya gelmek üzere İmralı'ya gitti.
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Heyet, son olarak 2 Ağustos'ta İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Bu görüşmede Öcalan, "Silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır. Yasa sürecin anahtarı olacak" mesajı vermişti.

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Başkan Erdoğan da 13 Ağustos'ta DEM Parti İmralı Heyetini kabul etmiş, 1 saat 40 dakika süren görüşme sonrası "Sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi" açıklaması gelmişti.

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