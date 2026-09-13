Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bu milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olmuştur ." dedi.

Yokluklar içerisinde, en zor şartlarda dahi birlik ve beraberlik kurulabileceğini bütün dünyaya gösteren Türk milletinin destan yazdığını anlatan Erdoğan, " Sakarya Meydan Muharebesinde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, millete büyük bir öz güven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır ." ifadelerini kullandı.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN KORUYACAĞIZ"

Geçmişteki şanlı zaferlerden alınan ilhamla geleceğe yüründüğüne dikkat çeken Erdoğan, devletin bekası konusundaki duruşunu şu sözlerle paylaştı:

"Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız. Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden, aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık karakterine vurgu yaptı.

KAHRAMANLARA MİNNET

Özgürlük uğruna can verenleri unutmayan Erdoğan, "Bu vesileyle, özgürlük ve bağımsızlığımıza, aziz vatanımıza sahip çıkmak için hayatlarını feda etmekten çekinmemiş olan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." diye konuştu.